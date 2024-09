Il mondo della pesca verso il futuro, la sfida accademica del professore termolese Andrea Perna

In formazione

In formazione gio 26 settembre 2024

TERMOLI. Termolese doc, 44enne da compiere a dicembre, il professor Andrea Perna investe competenze e progetti per non far disperdere la tradizione del mondo ittico. E’ titolare del corso di Business Marketing all’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona.

Inoltre, ricopre la carica di segretario generale dell’UniAdrion, che raggruppa undici atenei nel circuito Erasmus.

Ora, proprio sulla scorta della sua esperienza e del legame con la tradizione marittima, tiene a battesimo un corso di laurea innovativo, management per la valorizzazione sostenibile delle Aziende e delle Risorse Ittiche (MA.R.I.), che si terrà presso la sede di San Benedetto del Tronto, è un percorso unico nel suo genere a livello nazionale. Mira a formare professionisti capaci di affrontare le sfide del settore ittico con competenze multidisciplinari, come fortemente richiesto dagli operatori del settore.

Il corso di economia – ma.r.i. è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), grazie a una convenzione che punta a rafforzare la formazione di nuovi professionisti della Blueconomy, promuovendo pratiche di gestione sostenibile e l’adozione di nuove tecnologie lungo l’intera filiera della pesca e dell’acquacoltura. Questa partnership rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo di un’industria ittica più resiliente e rispettosa dell’ambiente.

MA.R.I. mira a formare professionisti dotati di competenze multidisciplinari per la gestione sostenibile delle aziende e delle istituzioni che operano nella filiera ittica. Un percorso multidisciplinare unico che combina competenze economico-aziendali con conoscenze biologiche e ambientali, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità del settore, offrendo 30 borse di studio da 8mila euro (rinnovabili per 3 anni).

Un unicum che è stato anche sottolineato dalle associazioni di categoria, come Federpesca.

Il tema della Blueeconomy sempre più attuale, per l’esigenza di una attività che risponda ai canoni della sostenibilità e della tutela della biodiversità.