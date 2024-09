«Ciclovia Adriatica tra presente e futuro», da Ecomob Expo City parte la bicistaffetta Termoli-Bari

TERMOLI. Numerosi gli eventi di approfondimento oppure le iniziative incastonate nella tre giorni dell'Ecomob Expo City, salone della mobilità sostenibile che terrà banco da domani a domenica in piazza Monumento e Corso Nazionale, a Termoli, di cui Termolionline è media partner.

Tra le manifestazioni che verranno ospitate al suo interno, la partenza della bicistaffetta Fiab, da Termoli a Bari, che da domani sera, fino al 5 ottobre attraverserà la statale Adriatica verso Sud. «La ciclovia Adriatica tra presente e futuro», un appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per promuovere la rete ciclabile nazionale (Bicitalia) e il cicloturismo.

Una promozione itinerante in sella che vedrà gli interventi di Antonio Dalla Venezia, coordinatore del comitato tecnico scientifico Cts di Bicitalia, che presenterà il progetto, nelle finalità e nell'itinerario; di Angelo Fedi, consigliere nazionale Fiab e referente area cicloturismo EuroVelo, la rete delle ciclovie turistiche europee e le prospettive per la Ciclovia Adriatica. Infine, Giancarlo Odoardi, coordinatore regionale uscente della Fiab Abruzzo-Molise, intervenuto anche alla conferenza stampa di lunedì mattina in sala consiliare.

LA BICISTAFFETTA

Dal 27 settembre al 5 ottobre in bicicletta per circa 500 km da Termoli a Bari. È questo il programma della 20^ edizione della Bicistaffetta, il più importante evento di cicloturismo istituzionale promosso dalla Federazione, in collaborazione con i territori attraversati.

Con migliaia di km pedalati, la Bicistaffetta rappresenta lo strumento che ha permesso la definizione della rete nazionale Bicicitalia.

Protagonisti di questo evento i volontari, che pedalano sotto la bandiera della FIAB nei giorni della Bicistaffetta, diventano ambasciatori del cicloturismo incontrando ogni giorno, tappa dopo tappa, amministratori, istituzioni e cittadini, in una azione di sensibilizzazione sui temi della mobilità ciclistica e del cicloturismo.

L’itinerario scelto per l’edizione 2024 della Bicistaffetta, che torna dopo quattro anni di fermo, ha lo scopo di continuare la mappatura della rete nazionale, testando una variante interna della Ciclovia Bicitalia 6 Adriatica, su una rotta che si avvicina alla linea ferroviaria al fine di agevolare l’intermodalità Bici + Treno, offrendo nel contempo servizi e punti d’interesse per il passaggio dai centri più popolati della provincia di Foggia.

La definizione di un tracciato attraente, con maggiori servizi e fruibile da subito, è anche una delle caratteristiche richieste dagli standard della rete Eurovelo, da qui l’utilità di testare questa nuova rotta, in vista della ripresa del processo di candidatura per un nuovo itinerario Eurovelo lungo l’Adriatica.

Programma completo della Bicistaffetta è scaricabile qui

Venerdì 27 set. arrivo dei partecipanti a Termoli. Nel pomeriggio, presentazione dell’evento/incontro con gli amministratori molisani.

Sabato 28 set. prima tappa Termoli – San Severo; Km 80 – dislivello 550 m.

Domenica 29 set. seconda tappa Sansevero – Sansevero (anello Gargano) Km 70 – dislivello 400 m.

Lunedì 30 set. Sansevero – Lucera; km 40 – dislivello 300 m.

Martedì 1 ott. Lucera – Foggia; km 70 – dislivello 450 m.

Mercoledì 2 ott. Foggia – Cerignola; Km 65 – dislivello 300 m.

Giovedì 3 ott. Cerignola – Margherita di Savoia; Km 80 – dislivello 350 m.

Venerdì 4 ott. Margherita di Savoia – Bisceglie; km 50 – dislivello 100 m.

Sabato 5 ott. Bisceglie – Bari; km 70 – dislivello 100 m.

Partenza dal Castello del borgo antico di Termoli per raggiungere la Basilica di San Nicola, a Bari Vecchia. Passando dalla collina dalla piana del Tavoliere e dai borghi marinari di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo, tra arte storia e cultura.

La partecipazione alla Bicistaffetta 2024 è aperta a tutti i soci FIAB, privilegiando chi desidera prendere parte all’intero programma della settimana; la possibilità di pedalare insieme al gruppo solo per alcune tappe verrà esaminata successivamente in base ai posti disponibili.

La maggior parte dei luoghi in cui si soggiornerà sono raggiungibili con treni regionali e/o con intercity che effettuano trasporto bici. Anche le località sprovviste di stazione sono raggiungibili in bici nel raggio di circa 10km.

Il percorso è su strade a basso traffico con brevi tratti su fondo naturale; alcuni passaggi saranno su strade più trafficate, dove bisognererà prestare la massima attenzione nell’attraversamento delle intersezioni.