Gestione dei pazienti dimessi dall'ospedale, nasce la "nuova" centrale operativa territoriale

TERMOLI. Nell’assistenza sanitaria un aspetto importante è quello successivo al ricovero ospedaliero, cosa accade dopo le dimissioni dalla degenza?

A questo scopo assolve la Centrale operativa territoriale, di cui nei giorni scorsi, l’Asrem ha varato il nuovo modello organizzativo, redatto da specifico gruppo di lavoro e sottoposto alla condivisione ed approvazione da parte dei Direttori dei Distretti di base, compreso quello di Termoli.

E’ stato disposto il monitoraggio delle attività a cadenza quindicinale, a cura del Gruppo di lavoro, composto dai direttori dei servizi Sistema informatico, Governance clinica, controllo di gestione e dai tre vertici distrettuali di Campobasso, Isernia e Termoli, a cui viene chiesto l’aggiornamento periodico e progressivo del modello organizzativo.

Un impegno che assolve specifica direttiva ministeriale.

Il trasferimento della gestione dei pazienti dagli ospedali ai servizi territoriali, attraverso la creazione di una rete locale uniforme e facilmente accessibile, presenta ancora numerose difficoltà, nonostante il processo sia stato avviato da tempo. Questa trasformazione richiede sia un rafforzamento delle attività locali, in particolare quelle legate all'assistenza primaria, sia l’implementazione di un sistema infrastrutturale di interoperabilità dei dati e di cooperazione applicativa a supporto delle Cure Primarie.

La Centrale Operativa Territoriale (Cot) è un modello organizzativo che svolge la funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere, e dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza e con il numero unico regionale 116 117.

L’attività della Centrale Operativa è rivolta a tutti gli attori del sistema sociosanitario, personale distrettuale e ospedaliero, che possono richiederne l’intervento: medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici di continuità assistenziale (CA), medici specialisti ambulatoriali interni, e altri professionisti sanitari presenti nei servizi aziendali e distrettuali, nonché personale delle strutture di ricovero intermedie, residenziali e semiresidenziali, dei servizi sociali, dei comuni, ecc. La COT è un servizio a valenza distrettuale.

L’Asrem ha l’obiettivo di garantire e potenziare il Servizio Sanitario per assicurare l’assistenza e la continuità delle cure attraverso una governance integrata. Di fatto l’Asrem intende: configurare processi di trasformazione e innovazione attraverso l’introduzione di strumenti digitali e in ogni caso ulteriori rispetto a quelli tradizionali utilizzati nell’erogazione delle cure; garantire la Continuità delle cure attraverso l’Integrazione Ospedale/Territorio: la gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si avvalgono fortemente del contributo delle tecnologie innovative, e più in generale dell’Ict, per garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete, che integri i vari attori istituzionali e non istituzionali deputati alla presa in carico delle cronicità; garantire la Cura di patologie rilevanti.

Si intende evolvere e costruire con la Regione, sulla base del quadro normativo regionale, una piattaforma di gestione dei bisogni del cittadino ed un sistema informativo basato su un “Clinical Data Repository” capace di prevedere l’evoluzione della domanda di assistenza sociosanitaria e di fornire elementi utili per la riprogettazione dell’offerta dei servizi.

L’Asrem è convinta che l’attivazione della Cot contribuirà ad un miglioramento della qualità dei servizi, di efficientamento delle risorse e di miglioramento dell’appropriatezza delle prestazioni erogate, sia in ambito ospedaliero, sia territoriale, che nel consumo di farmaci. Inoltre, per l’attivazione della Centrale operativo territoriale è stato affrontato in maniera proattiva il tema relativo all’implementazione di un sistema infrastrutturale di interoperabilità dei dati e di cooperazione applicativa a supporto delle Cure Primarie, evidenziando l’importanza di una architettura informativa che permetta a tutti gli operatori di essere collegati e integrati tra loro in un’unica rete con una sola porta di accesso alle informazioni e agli altri servizi sanitari e sociosanitari.

E’ stata sviluppata una piattaforma interoperabile per la gestione della transitional care permettendo l’unione di tutte le unità funzionali dei distretti territoriali e favorendo la collaborazione tra tutti gli attori dell’ecosistema sociosanitario. Grazie alla piattaforma realizzata sarà garantito il passaggio da un’assistenza “reattiva” ad un’assistenza “proattiva. La piattaforma prevede l’interoperabilità tra i diversi sistemi già esistenti ed utilizzati dall’Asrem, i quali, per dare il loro contributo di fornitura dati, devono essere interconnessi attraverso la piattaforma di gestione delle Cot. L’integrazione tra professionisti e servizi assicura la necessaria continuità dell’assistenza e deve avvenire per il tramite del Distretto che, attraverso i suoi servizi e professionisti, governa le transizioni degli assistiti tra i diversi setting assistenziali. Il servizio di Assistenza Domiciliare (Adi) costituisce una delle articolazioni distrettuali con cui la Cot deve interfacciarsi attraverso

piattaforme digitali che facilitino l’inserimento dei dati relativi alle persone prese in carico. La recente attivazione capillare della Cartella Clinica Elettronica in tutti gli Ospedali ASREM costituisce un fattore di vantaggio per una reale attivazione delle dimissioni protette che la COT potrà gestire.

Inoltre, avviati i lavori per sviluppare una metodologia di analisi del fabbisogno assistenziale dei propri cittadini, al fine di individuare categorie di popolazione cronica suddivisa per aree omogenee di complessità clinica e assistenziale.

L’analisi restituirà un quadro di dettaglio delle prestazioni rese, dei percorsi assistenziali più utilizzati e delle diagnosi effettuate sul territorio molisano. Tale analisi, oltre a raggiungere l’obiettivo di fornire delle indicazioni utili al fabbisogno e al funzionamento della COT, consente anche di avere alcuni elementi utili che consentiranno di definire con maggiore dettaglio il fabbisogno assistenziale a cui la riorganizzazione della rete territoriale prevista nella riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le sotto misure di investimento dovranno affrontare.