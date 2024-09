Dichiarati inammissibili i ricorsi elettorali sullo spoglio delle amministrative a Termoli

TERMOLI. Sono stati dichiarati inammissibili dal Tar Molise i ricorsi elettorali presentati dai due candidati in lista nella Lega, Rita Colaci (prima dei non eletti) e Antonio Selvaggio, che avevano chiesto al Tar Molise di riaprire le schede, in relazione alle consultazioni amministrative dell’8-9 giugno 2024.

Ricorso presentato «per la verifica delle schede elettorali di ogni Sezione elettorale (dalla sezione 1 alla 29) e per il nuovo conteggio dei voti al fine di verificare la corrispondenza tra i voti risultanti assegnati e quelli espressi e trascritte nelle singole sezioni». Nonostante siano partiti con due istanze differenti, seppur analoghe, il Tar li ha riuniti, bocciandoli all’unisono.

L’udienza pubblica si è tenuta lo scorso 18 settembre.

I due ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per la ragione che gli stessi non poggiano, invero, su alcun “motivo specifico”, poiché si basano su un’affermazione, vaga e generica quanto mai, che “in occasione dello spoglio e del conteggio dei voti sono state segnalate delle irregolarità”. Inoltre, il Tar rileva che le note sono state depositate, inoltre, solo il 27 agosto 2024, e quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, oltre che recare unicamente rilievi generici e dubitativi.