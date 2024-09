Se ne va un simbolo dell'Anmi, addio a Nicola Trombetta

TERMOLI. Il mondo della Marina militare è in lutto, uno degli storici soci della sezione Anmi, Nicola Trombetta, tra le figure immancabili delle cerimonie ufficiali in piazza Monumento, piazzale dei Pescatori, piazza Duomo e piazza Sant’Antonio, nelle varie ricorrenze, è salito in cielo a 92 anni.

Molto garbato e gentile, viaggiava sempre con la sua inseparabile bicicletta, con il classico basco di stoffa blu in testa e l’immancabile sigaro toscano tra le labbra.

Mi ha visto nascere e crescere per le viuzze di Montecastello, la parentela ci portava a frequentarci in quella che allora era un’altra Termoli, molto più calorosa, dove si era tutti una grande famiglia, soprattutto nella comunità del borgo antico.

Frequentavo la casa di Nicolino, dove Zi’ Nanelle, sua mamma e il papà Basso, nonché il fratello Antonio, tragicamente scomparso alcuni anni fa in viale Marinai d’Italia, e le sorelle Lucia e Felicetta.

Un messaggio di cordoglio ai figli Basso, Tiziana, Maria, Stefania, Gianluca e Natascia, alle sorelle e all’intera famiglia.

I funerali avranno luogo domani, alle ore 16, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù.