I quattro istituti comprensivi di Termoli a caccia della Bandiera Verde di "Eco-Schools"

TERMOLI. Seminare nel mondo della scuola per raccogliere i frutti che portano a far sventolare la Bandiera Blu sul nostro litorale e quella Verde nelle scuole (da non confondersi con quella assegnata dai pediatri).

E’ questo il circuito virtuoso che si innesca dal mondo scolastico, supportato adeguatamente dall’amministrazione comunale, che aderisce al programma Eco-Schools, promosso dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) che ha l’obiettivo di accrescere negli studenti la consapevolezza sulle questioni ambientali, nonché diffondere I principi dei sistemi integrati di gestione ambientale nelle scuole; E’ interesse dell’amministrazione comunale perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale volti al miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo sostenibile anche nelle istituzioni scolastiche, favorendo e sostenendo le procedure e le azioni finalizzate al riconoscimento della “Bandiera Verde” nelle scuole che hanno aderito al programma.

Il programma Eco-Schools è un modello umanistico e culturale oltre che economico, che consente agli studenti di essere leader del cambiamento nelle loro comunità, collegandoli ai problemi reali e coinvolgendoli in un apprendimento divertente, orientato all’azione e socialmente responsabile; utilizzando la scuola come laboratorio per insegnare agli studenti a rendere i propri comportamenti eco sostenibili e si sintetizza nello sviluppo dei cosiddetti “ 7 passi”, spina dorsale del programma, di seguito elencati:

- la costituzione di un Eco-Comitato costituito da docenti, alunni, genitori, personale non docente, associazioni territoriali e competenti del Comune o di altre realtà e risorse cittadine ;

- l’Indagine ambientale per evidenziare carenze, esigenze e punti di forza delle singole realtà scolastiche;

- il Piano d’azione elaborato dal Comitato attraverso il quale l’Istituto esplicita le azioni che desidera compiere nell’ambito delle aree d’azione scelte;

- la Valutazione e Monitoraggio delle prestazioni ambientali in base a quanto predisposto nel piano;

- informazione, la comunicazione e il coinvolgimento dell’intero Istituto, ma anche del quartiere e, più in generale del territorio di appartenenza;

- l’Eco-Codice, inteso come strumento concreto e condiviso che, attraverso una serie di norme scaturite dalle reali esigenze verificate, possa realmente contribuire al conseguimento degli obiettivi prefissati;

Tutti e quattro gli istituti scolastici del Comune di Termoli intendono aderire al Programma Eco-Schools, che dunque, coinvolgerà gli istituti comprensivi Albert Schweitzer; Maria Brigida; Achille Pace e Oddo Bernacchia.

Sarà promossa la combinazione di aspetti teorici e azioni concrete, che rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione delle buone pratiche ambientali tra I giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile.

Da ricordare che l'istituto comprensivo Achille Pace la Bandiera Verde l'ha già conseguita nella scorsa primavera.