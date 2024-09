“Festa delle Lingue”: incontri e laboratori all'istituto Majorana

TERMOLI. Pioggia di incontri, laboratori e presentazioni al Majorana per celebrare la Giornata Europea delle Lingue Anche quest’anno il Majorana ha festeggiato la ricorrenza istituita nel 2001 dalla Commissione Europea. L’obiettivo è fare una vera e propria “Festa delle Lingue” e, al contempo riconoscere l’importanza del multiculturalismo e del plurilinguismo che caratterizzano il contesto europeo. Scopo di questa speciale giornata è, dunque, incoraggiarne l'apprendimento e sottolineare l’importanza delle lingue nella società moderna che chiede ai nostri ragazzi competenze, conoscenze e abilità sempre maggiori anche in materia di linguaggi , codici e idiomi. Per questa giornata davvero speciale, quindi, il Majorana ha organizzato tanti laboratori, gestiti dagli studenti più grandi e destinati a quelli del biennio, per “parlare le lingue”, raccogliere le testimonianze dei tanti ragazzi non madrelingua italiana presenti in Istituto con tutto il magnifico bagaglio e la ricchezza culturale che questo comporta.

Vi è stato spazio per riflettere, come sempre, su importanti tematiche che fanno dei nostri non dei semplici studenti ma dei futuri cittadini. I temi scelti quest’anno sono la solidarietà e l’accettazione. Nei vari laboratori si sono prodotti papers, padlets, disegni, grafiche che raccolgono motti, vocabolario e fraseologia in tantissime lingue, ma sempre legati agli argomenti scelti. Tutto confluirà nel “Dizionario Plurilingue della Solidarietà – Majorana-Iacovitti” che sarà sia in versione cartacea che digitale (anche quello informatico è un codice che i nostri ragazzi devono saper padroneggiare!).

La giornata ha visto poi lo snodarsi di incontri con esperti e webinar per riflettere sulle Istituzioni Europee. Il Majorana, con i suoi indirizzi tecnico -tecnologico, liceo scientifico delle scienze applicate e liceo artistico, è da sempre particolarmente attento all’alta formazione dei suoi studenti e, in quest’ottica, attiva numerose azioni e progetti anche di carattere linguistico. I progetti attivi in tal senso spaziano dall’Erasmus al Percorso di Potenziamento Linguistico Oxford al Liceo Scientifico, nonché ai progetti di scambio e mobilità internazionale sostenuti dalla Fondazione Intercultura (in questo momento abbiamo 3 studenti che si avvalgono dell’esperienza dell’anno scolastico all’estero: uno nella Repubblica Popolare Cinese, studente dell’indirizzo architettura, appassionato di costruzioni e design contemporaneo, uno in Irlanda ed un terzo negli Usa). Vi sono le certificazioni linguistiche potendoci pregiare, peraltro, del riconoscimento di Centro di Preparazione Cambridge per l’alto numero di studenti che conseguono le certificazioni a fine percorso. Tutto questo, dunque, garantisce un livello altissimo di internazionalizzazione della nostra scuola. Le più recenti novità in materia di ampliamento dell’offerta formativa linguistica sono: l’Esperienza Diplomatica presso il Palazzo Onu di New York e, ultimo fiore all’occhiello, inaugurato proprio nel corrente anno scolastico, il Percorso del Dual Diploma.

Si tratta della possibilità per gli studenti del Majorana di acquisire presso la nostra scuola la maturità italiana, con il superamento dell’Esame di Stato, e in contemporanea il Diploma di una High School Americana, senza dover lasciare la nostra sede ma attraverso un sistema di crediti e moduli formativi da remoto, con il supporto e il monitoraggio costante dei “teacher” americani. Il Dual Diploma consente l’accesso alle Università negli Usa, anche quelle più prestigiose, secondo la normativa statunitense.