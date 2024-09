Bimbi restano a casa, insegnanti rifiutano il trasferimento alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Il 2024-25 doveva essere l'anno della riapertura delle scuole alle Isole Tremiti che, da anni, dal lontano 2003, sono rimaste chiuse.

Nonostante la riapertura del 16 settembre per la Regione Puglia, sette bambini di tre anni delle isole Tremiti sono costretti a rimanere a casa. Infatti, nell'arcipelago non si riesce a trovare una maestra per la scuola dell'infanzia: le due insegnanti a cui era stato assegnato l'incarico hanno entrambe rifiutato il trasferimento.

C'è il collaboratore scolastico, ma mancano i docenti.

Nell’anno scolastico 2011-2012 era stata svuotata anche la scuola elementare, quando l’unico alunno che doveva frequentare la quinta classe si era trasferito con la famiglia sulla terraferma. L'amministrazione comunale isolana, con la riapertura della scuola per l'infanzia, mirava a combattere contro lo spopolamento dell'arcipelago, che conta meno di 500 abitanti. Delle cinque Isole Tremiti solo due sono abitate: San Nicola dove ha sede il Comune e la scuola e San Domino dove si trovano le maggiori strutture turistiche.

La scuola fa riferimento all’Istituto Omnicomprensivo Mauro Del Giudice di Rodi Garganico, in provincia di Foggia.

La sindaca Annalisa Lisci sta attenzionando la situazione ormai da giorni, è in continuo contatto con il Provveditore agli studi.