Scopriamo il mondo dei veicoli green all'Ecomob Expo City in piazza Monumento

Ecomob Expo City a Termoli: l'intervista all'organizzatore Gianluca Giallorenzo

TERMOLI. Il salone all’aperto Ecomob Expo City pronto a elettrizzare gli appassionati dei veicoli elettrici. Inaugurato a mezzogiorno e dintorni, stamani, l’evento che per la prima volta l’associazione Ecolife Aps esporta dal vicino Abruzzo al Molise, scegliendo piazza Monumento a Termoli.





C’è curiosità, indubbiamente, attorno al mondo della mobilità sostenibile, di cui si parla molto, ed è questa l’occasione per toccare con mano cosa voglia dire concretamente la transizione ecologica, ossia abbassare quanto più possibile il livello delle emissioni.

Tre giorni per entrarvi a contatto, da oggi a domenica, nella manifestazione che Termolionline segue come media partner.





Taglio del nastro affidato all’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola (che abbiamo proposto nella diretta social), in rappresentanza dell’amministrazione comunale, affiancata dai vertici di Ecolife, Mimmo e Gianluca Giallorenzo con Sonia Mazzocchetti.





Sul palco anche il comandante della Polizia locale, Pietro Cappella, che assieme agli agenti del comando di piazza Kennedy ha istruito a dovere le scolaresche dell’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia”, attraverso un percorso guidato di sicurezza stradale.





Gli stando rimarranno aperti fino alle 20, ogni giorno, con l’apertura domenicale alle 10, mentre anche domani è prevista alle 12.

Un colpo d’occhio imponente quello si staglia, con le scenografie allestite per ospitare gli espositori, sia commerciali che istituzionali, ci sono Rieco Sud e Its Demos, oltre all’area convegni, che vedrà tre momenti distinti di approfondimento tra stasera e domani.

Presenti in piazza Monumento, in momenti diversi, anche il vice sindaco Michele Barile e il direttore di Rieco Sud, Angelo Di Campli, così come Alessia Lalli e Gianluigi Recchi, che hanno funto da “gancio” per l’approdo dell’iniziativa in loco.





L’evento è patrocinato dal Comune di Termoli, da Regione Molise, Camera di commercio del Molise e Legambiente Molise con, Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Endas-Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva.

La piazza simbolo di Termoli diventa dunque per tre giorni elemento rappresentativo di temi sempre più rilevanti, oggetto di attenzione dei rappresentanti delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

La rassegna promuove i concetti di mobilità sostenibile, turismo attivo e green economy, guardando al futuro: perché le sfide e le prospettive della mobilità sostenibile saranno al centro del futuro sviluppo urbano, da qui nasce l’idea di esporre le novità di EV automotive e gli e-scooter parlando di turismo attivo, occasione di promozione territoriale, guardare al cicloturismo (pensiamo alla ciclovia adriatica in fieri) e turismo enogastronomico, chance che si legano alla visione che porterà a scelte su energia e clima, green city e territorio, economica circolare, mobilità urbana e sistema agroalimentare.

