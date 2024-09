Ciclovia volano dello sviluppo turistico sostenibile: la Bicistaffetta ne è testimonial

Il dibattito su Ciclovia Adriatica e Bicistaffetta

TERMOLI. Saranno 43 i cicloturisti che, raggiunta nelle ultime ore Termoli, stamani partiranno per la bicistaffetta che li condurrà a Bari, dove arriveranno il prossimo 5 ottobre, nel pieno svolgimento della Fiera del Levante, dove ci saranno momenti di approfondimento dedicati al progetto della Ciclovia Adriatica.

Un tema, quello della dorsale pedalabile che dal Nord arriverà fino al Salento, affrontato nel primo degli incontri previsti in piazza Monumento dall'Ecomob Expo City, che ha debuttato ieri.





Sul palco allestito dopo l'area espositiva, sono saliti l'ex coordinatore interregionale della Fiab Abruzzo-Molise, Giancarlo Odoardi, che ha funto da moderatore; Antonio Dalla Venezia, referente della rete cicloturistica nazionale Bicitalia e tra i coordinatori di Bicistaffetta, Angelo Fedi, consigliere nazionale Fiab, responsabile area Cicloturismo e coordinatore Bicistaffetta; il coordinatore interregionale di Puglia e Basilicata di Fiab Francesco Venezia e l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola.





È stata raccontata - in diretta Facebook su Termolionline, media partner di Ecomob Expo City - la storia delle ciclovie, partita ormai nel 2000 e che ha visto le istituzioni accoglierne l'idea e stanziare fondi, basti pensare agli investimenti contenuti dal Pnrr.

In platea c'erano proprio i protagonisti che animeranno la Bicistaffetta, a Bari arriveranno dopo aver percorso 550 km.

Attraverso la Bicistaffetta di quest’anno Fiab intende anche testare, nel territorio della provincia di Foggia, una variante interna al percorso che si avvicina alla linea ferroviaria agevolando l’intermodalità “bici + treno”. Si tratta di un tracciato che deve essere fruibile da subito in sicurezza, con servizi e punti di interesse sul territorio della provincia: caratteristiche previste dallo standard della rete ciclabile europea EuroVelo, cui la Ciclovia Adriatica è uno dei quattro itinerari presenti nel nostro Paese.





Tappa dopo tappa durante il percorso da Termoli a Bari i partecipanti alla Bicistaffetta, accompagnati dai coordinatori Fiab di Molise e Puglia, incontreranno gli amministratori pubblici locali per fare il punto sullo stato di avanzamento delle infrastrutture del progetto Ciclovia Adriatica.

L’appuntamento di Bari ha un significato particolare e arriva a pochi giorni dalla nomina di Fiab a National EuroVelo Coordination Center in Italia, ovvero il punto di riferimento per Regioni e partner pubblici e privati, per la gestione e promozione degli itinerari EuroVelo in Italia e più in generale del cicloturismo.

La Regione Puglia, che aveva già espresso mesi fa il proprio appoggio alla candidatura di Fiab a Centro di Coordinamento Nazionale EuroVelo, potrebbe, in questa occasione, formalizzare ufficialmente il proprio sostegno alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per lo sviluppo, nello specifico, del tratto della Ciclovia Adriatica di propria competenza.