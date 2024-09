Il tema della pace "colorato" dagli alunni dell'istituto "Oddo Bernacchia"

TERMOLI. A salvaguardia delle 24 lingue parlate nell'Unione europea, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa, rappresentante circa 800 milioni di europei distribuiti in paesi diversi, hanno deciso nel 2001 di istituire la Giornata europea delle Lingue, che si celebra ogni anno il 26 settembre.

Conoscere le lingue, in un mondo sempre più globalizzato è fondamentale per diversi motivi: ridurre le distanze, creare nuove amicizie ed entrare in contatto con mondi diversi riuscendo a comprendere meglio culture e tradizioni.

Il plurilinguismo è vettore essenziale della cittadinanza democratica che porta con sé valori di tolleranza e di accettazione delle differenze e delle minoranze. La conoscenza di una lingua rappresenta l’accesso privilegiato a ogni cultura e permette la partecipazione attiva ed efficace al dibattito pubblico e politico dell’Europa.

L’istituto comprensivo Bernacchia, nella piena condivisione di questi valori, come ogni anno ha deciso di partecipare attivamente alla giornata Europea delle lingue attraverso l'organizzazione di un'intera mattinata dedicata principalmente agli alunni delle classi quinte della scuola elementare, sia del plesso di Principe di Piemonte che di Pantano Basso, accompagnati e guidati dai compagni più grandi della scuola secondaria di primo grado Oddo Bernacchia - nelle vesti di tutor.

Una prima parte della giornata si è svolta nei locali della palestra della sede centrale dove i partecipanti sono stati accolti con l'Inno d'Europa intonato da due alunne di seconda media accompagnate dall'orchestra dell'Istituto - diretta dalla prof.ssa Nista e dal prof. Fiore. Dopo lo stacco musicale gli alunni della scuola media hanno letto un testo attraverso il quale hanno spiegato l'importanza della giornata delle lingue e gli alunni più piccoli di quinta elementare hanno intonato canzoni in italiano e in inglese, hanno eseguito coreografie e mostrato cartelloni nelle diverse lingue sul tema della pace. I piccoli alunni hanno affrontato giochi in italiano, inglese, francese, spagnolo e latino scoprendo che quest'ultima è una lingua tutt'altro che morta. Al termine dei giochi si è svolta la proclamazione del team vincitore e sono stati consegnati dei diplomi.

La seconda parte della giornata delle lingue si è svolta presso il plesso di Pantano Basso dove gli alunni si sono trovati a dover risolvere gli indovinelli e i giochi preparati dalle professoresse di lingua Aliberti e Sacillotto. Anche qui gli alunni hanno arricchito la giornata intonando canti in italiano e al termine hanno ricevuto il diploma e un ricordino della giornata.