Alessandro Gentile neo primario della struttura complessa di Psichiatria a Termoli

Termoli "È per me un'enorme emozione raccogliere l'eredità del dottor Malinconico"

VASTO. Il 43enne Vastese Alessandro Gentile neo primario della struttura complessa di Psichiatria a Termoli.

Questo il suo commento dopo aver ricevuto il prestigioso incarico: "È per me un'enorme emozione raccogliere l'eredità del dr. Malinconico, del dr. D'Erminio e di tutti gli operatori che, nel corso degli anni, hanno contribuito a scrivere la storia di questo straordinario Servizio. Il mio pensiero va a chi oggi è in pensione, a chi è prossimo a congedarsi, a chi purtroppo non è più con noi, a chi continua con dedizione e a chi si unirà in futuro. Mi impegnerò affinché il CSM di Termoli continui a essere la "Casa di Ofelia": un luogo di accoglienza dove si intrecciano le storie dei cittadini del Basso Molise, migliaia dei quali ogni anno si rivolgono a noi per chiedere aiuto.

Ho in mente un Servizio ancora più radicato nel territorio, aperto e inclusivo, capace di coniugare umanità, professionalità e multidisciplinarietà."