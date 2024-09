Pedalando in bicicletta per portare un messaggio green: partita la Bicistaffetta Termoli-Bari

sab 28 settembre 2024

Pedalando in bicicletta per portare un messaggio green: partita la Bicistaffetta Termoli-Bari

TERMOLI. Otto anni dopo, ma in direzione opposta.

È partita stamani la Bicistaffetta, poco prima delle 8.30, da piazza Monumento, per poi dirigersi a scoprire la bellezza della cattedrale, quindi via Rio Vivo uscire dalla città; si che raggiungerà Bari il 5 ottobre, dopo aver percorso, su strade e itinerari particolari, non certo quelle a scorrimento veloce, 550 km.

Ad attenderli per il via, c'erano anche Gianluca Giallorenzo, organizzatore con Ecolife aps di Ecomob Expo City, e l'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola.

Otto anni fa, era domenica 11 settembre 2016, sempre dal paese vecchio la carovana a pedali si era mossa verso Nord, per arrivare a Rimini dopo 475 km.

Quest'anno, chilometraggio più lungo, ma soprattutto la possibilità di scoprire angoli della natura di assoluto pregio, lanciando il messaggio di un turismo sostenibile, quello in sella alle biciclette, che grazie alle nuove tecnologie green, oggi diviene competitivo per gli spostamenti vacanzieri e le escursioni.

Nel dibattito promosso dalla rete nazionale e dalla Fiab, di ieri sera, seguito da Termolionline in diretta Facebook, è stata rappresentata questa realtà in forte ascesa, tanto che Trenitalia è stata obbligata a lasciare in servizio il tragitto Bolzano-Lecce durante tutto l'anno.

La voglia di movimento abbinata alla scoperta delle mete italiche, esplosa dopo il Covid, è in un trend di costante incremento. Stamani, incontrando il gruppo di 43 cicloturisti, abbiamo anche apprezzato la sfida di una 83enne, Luisa Trigilla, che recita in pellicole che sono state alla Mostra di Venezia, come "Il Compleanno di Enrico", presentata lo scorso anno, a guidare la bicistaffetta Francesco Venezia, coordinatore interregionale Fiab di Puglia e Basilicata.

Foto di gruppo sulla scalinata della cattedrale, poi via di slancio verso Sud, e nell'audio ambientale della partenza, tanti gli apprezzamenti per la nostra città: questa è promozione turistica.

La Bicistaffetta Termoli-Bari rientra tra le iniziative promosse nell'ambito del salone Ecomob Expo City, che dopo aver esordito ieri, è presente in centro sia oggi che domani, con Termolionline nelle vesti di media partner.

LA BICISTAFFETTA

Sabato 28 settembre prima tappa Termoli – Sansevero; Km 80 – dislivello 550 m.

Domenica 29 settembre 2^ tappa San Severo – San Severo (anello Gargano) Km 70 – dislivello 400 m.

Lunedì 30 settembre Sansevero – Lucera; km 40 – dislivello 300 m.

Martedì 1° ottobre Foggia – Cerignola; Km 65 – dislivello 300 m.

Giovedì 3 ottobre Cerignola – Margherita di Savoia; Km 80 – dislivello 350 m.

Venerdì 4 ottobre Margherita di Savoia – Bisceglie; km 50 – dislivello 100 m.

Sabato 5 ottobre Bisceglie – Bari; km 70 – dislivello 100 m.

