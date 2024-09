Lunedì s'inaugura nella sede Asrem di Termoli la nuova Centrale operativa territoriale

TERMOLI. Sul nuovo modello organizzativo delle Cot (Centrali operative territoriali) in Molise abbiamo dato notizia qualche giorno fa. Ebbene, lunedì mattina sarà operativa quella di Termoli, in via del Molinello.

Tre le Centrali operative territoriali, cosiddette Cot, attive in Molise.

Le strutture, previste dal Pnrr, svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e un raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Le sedi presenti a Bojano, Termoli e Venafro rappresentano una risposta immediata alle esigenze della popolazione, contribuendo a ridurre sovraffollamenti nelle emergenze urgenze ospedaliere, ai trasferimenti dei pazienti ai servizi territoriali, e tanto altro ancora.

Tutti i dettagli saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà lunedì 30 settembre, alle ore 10:30, presso la sede Asrem, di via Ugo Petrella a Campobasso.

Alle ore 11, invece, aperta alla stampa, è prevista una inaugurazione della Cot di Termoli, situata presso il vecchio presidio ospedaliero di via Del Molinello.

A Bojano la Cot è collocata nel poliambulatorio di via Colle Bella Vista, mentre a Venafro al locale presidio ospedaliero.