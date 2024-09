Quartiere pulito fa centro... in periferia, utile ai residenti disfarsi dei rifiuti sotto casa

TERMOLI. Un quartiere pulito, anzi 4. Si è concluso nella mattinata di oggi il ciclo di pulizia straordinaria avviato per ogni sabato di settembre a Termoli, nelle zone periferiche, dalla Rieco Sud.

Dopo gli appuntamenti delle zone di Sant’Alfonso, piazza del Papa e Difesa Grande, stamani, dalle 9 alle 11, è toccato a contrada Porticone, precisamente a via Catania, dove è stato messo a disposizione dei residenti un mezzo per conferire Raee e anche ingombranti e rifiuti non da raccolta differenziata di cui disfarsi. Una campagna seguita con attenzione anche dall'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola.

L’operatore Nicola Palladinetti ha riempito il veicolo con cui aveva raggiunto la postazione, a conferma di come questa serie di iniziative itineranti siano molto utili a peraltro apprezzati dalla cittadinanza, che evitano così di doversi recare motu proprio all’eco-centro, soprattutto immaginiamo le persone anziane, che hanno l’opportunità di “sgravare” le abitazioni da oggetti non più utilizzabili.

“Quartiere Pulito 2024” non a caso mirava a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza.

Inoltre, una squadra della Rieco Sud ha effettuato lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e dei marciapiedi del quartiere.

La Rieco Sud è impegnata quotidianamente nella corretta gestione dei servizi urbani per avviare un nuovo percorso culturale mirato al miglioramento della qualità della vita e a una vocazione ambientalista della città di Termoli. Ai cittadini era stata richiesta, infine, massima collaborazione da parte dei cittadini a non parcheggiare le auto lungo le vie principali per permettere una migliore pulizia delle strade e dei marciapiedi.