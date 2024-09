Nuove nomine dei parroci del vescovo De Luca nella diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI. II vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, rende partecipe la comunità diocesana delle nuove situazioni di servizio pastorale che prenderanno forma con l'anno pastorale 2024-2025, con particolare riferimento alla guida di alcune parrocchie.

II sacerdote Pasquale Antonetti, finora vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Termoli, assumerà l'incarico di parroco delle Parrocchie di San Pardo e Santa Maria della Pietà nella comunità pastorale di Larino della quale sarà anche moderatore.

Inoltre nella medesima comunità pastorale di Larino opereranno: don Giovanni Licursi come assistente spirituale e cappellano della Casa di Riposo "Achille Morrone" e della locale Rsa, don Claudio Cianfaglioni in qualità di direttore della Biblioteca Diocesana "Monsignor Biagio D'Agostino" che ha sede a Larino.

II sacerdote Luigi Mastrodomenico viene nominato parroco della Parrocchia San Giovanni Battista in Colletorto. Allo stesso tempo continuerà il suo servizio pastorale come parroco della Parrocchia Santa Maria delle Rose in Bonefro.

Il sacerdote Marco Colonna assieme alla guida pastorale della Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Rotello, sarà il Parroco della Parrocchia Santa Maria ad Nives in Montelongo.

Il sacerdote Antonio Giannone viene nominato vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria degli Angeli in Termoli e continuerà nel suo incarico di vicario episcopale per il Centro Pastorale per la promozione umana integrale.

Le date delle prese di possesso canonico dei nuovi parroci saranno comunicate in seguito.