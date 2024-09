Sulla rotta di mari e monti: gli itinerari sostenibili del Molise, viaggio tra natura e cultura

TERMOLI. Il trittico di incontri di approfondimento offerto nell'ambito dell'Ecomob Expo City di Termoli si è chiuso stasera, in un confronto sui temi del turismo, denominato "Itinerari sostenibili del Molise - viaggio tra natura e cultura", organizzato dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli, ente rappresentato sul palco dalla dottoressa Laura Sterlacci, col commissario straordinario Remo Di Giandomenico seduto in platea, dove c'erano anche gli assessori comunali Paola Cecchi e Mariella Vaino.

Un dibattito che ha incuriosito diverse persone, che hanno seguito dalla piazza il talk condotto da Maurizio Varriano. Rispetto al programma originario non sono intervenuti il consigliere regionale Roberto Di Pardo e il presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti, ma hanno partecipato attivamente il consigliere regionale delegato alla Cultura e al Turismo Fabio Cofelice, il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia e l'assessore comunale di Isernia, Ovidio Bontempo. Nel ruolo di padrone di casa, il sindaco di Termoli Nico Balice, mentre l'UniMol era presente col docente Nicola Prozzo.

Un'occasione utile per mettere a fuoco quanta bellezza custodisca il territorio molisano, un fazzoletto che racchiude scenari costieri e marittimi come alta montagna, paesaggi lacustri, bucolici, colline di pregio e soprattutto ricco di storia e di cultura tradizionale.

Il contesto dell'Ecomob Expo City, che si premura di invitare a una pratica più green nei gesti quotidiani è stata la cornice ideale per mettere a fuoco le potenzialità del turismo, con l'abbinamento dei fattori costa-entroterra, che in verità si predica da sempre, ma sarebbe ora opportuno coglierne tutte le opportunità, come è stato ribadito soprattutto dai tre esponenti degli enti locali.

Anche per questo convegno Termolionline, media partner dell'evento, ha diffuso i contenuti in diretta Facebook.