Buona "raccolta" per gli animali in difficoltà con le guardie ambientali

TERMOLI. Sono stati lusinghieri i risultati raggiunti dai «Custodi del territorio e dell'ambiente”, le Guardie ambientali d'Italia – Odv della sezione di Termoli, che hanno organizzato una raccolta di alimenti per animali in difficoltà, nel punto vendita Animals Passion by Very, di via dei Lecci, 57.

«Ci dai una zampa?» era la denominazione dell'iniziativa, realizzata venerdì scorso, 27 settembre.

«La racconta alimentare per animali in difficoltà ha portato ottimi risultati, non ci aspettavamo tante donazioni. Siamo riusciti a raccogliere 112 chili di cibo, tra secco ed umido – fanno sapere i volontari Gadit di Termoli – il ricavato è già stato suddiviso, nelle prossime ore inizierà la distribuzione sul territorio per le alcune colonie feline. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato per aiutarci ad aiutare, ma ringraziamo soprattutto chi ci ha ospitato».

