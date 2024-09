Gigafactory, incontro dem coi lavoratori Stellantis e il senatore Michele Fina

TERMOLI. Si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 17.30 nei locali de ‘La Vida’ a Termoli l’incontro tra i lavoratori della Stellantis e il Pd Molise.

L’evento, organizzato dalla federazione Pd Basso Molise vedrà la partecipazione di Antonio Giuditta commissario del Circolo Pd Termoli, Oscar Scurti segretario di Federazione del Basso Molise Pd, Ovidio Bontempo segretario regionale Pd.

Interverranno Vittorino Facciolla vice presidente del Consiglio regionale, Manuela Vigilante capogruppo Pd al Comune di Termoli e dei rappresentanti delle sigle sindacali. Presiederà l’incontro Lea Ferrara della direzione regionale.

Le conclusioni saranno a cura del senatore del Partito Democratico Michele Fina membro della segreteria nazionale. Lo scorso 27 settembre il senatore Fina ha presentato in Senato un’interrogazione urgente sul caso Gigafactory a Termoli.

Nel documento, siglato dal senatore Fina e da molti altri senatori del Partito Democratico e di altre forze politiche, si chiede al Ministro quali iniziative intenda adottare affinché siano garantite tutte le risorse necessarie per la realizzazione del progetto della Gigafactory di Termoli e quali iniziative intenda adottare per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, della competitività e dello sviluppo per lo stabilimento di Termoli.

L’incontro del 4 ottobre, aperto a tutti, sarà occasione per ascoltare i lavoratori ed il senatore Fina e fare il punto sulla situazione attuale.