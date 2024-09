Assistenza sanitaria integrata, continua e accessibile: il nuovo modello delle centrali territoriali

TERMOLI. C’è attesa a Termoli e in tutta la regione, per l’attivazione del nuovo modello organizzativo della Centrale operativa territoriale, che assicura continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Modello che assolve al suo ruolo di: coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali; coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale; tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro; supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete assistenziale (Mmg, Pls, Mca, IFeC ecc.), riguardo le attività e servizi distrettuali; accolta, gestione e monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei percorsi integrati di cronicità dei pazienti in assistenza domiciliare al fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno del cittadino; evitare la ridondanza in termini di documentazione cartacea e di tempo richiesti direttamente all’assistito (o a chi per lui) e necessari per la soddisfazione dei suoi bisogni.

Nello specifico attraverso la Cot si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: assolvere il ruolo di raccordo tra i vari servizi attraverso funzioni distinte e specifiche, seppur tra loro interdipendenti; coordinare la presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali (transizione tra i diversi setting: ammissione-dimissione programmate verso/da strutture ospedaliere, ammissione/dimissione trattamento temporaneo e/o definitivo residenziale, ammissione/dimissione presso le strutture di ricovero intermedie o dimissione domiciliare protetta); coordinare/ottimizzare gli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale; tracciare e monitorare le transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro; fornire un supporto informativo e logistico ai professionisti della rete assistenziale, riguardo le attività e i servizi distrettuali; monitorare i percorsi integrati di cronicità (PIC), anche attraverso strumenti di telemedicina.

Le Cot svolgono un servizio all’interno della rete e non prevedono l’accesso diretto dell’utenza.

In sintesi, la Cot svilupperà nel breve, nel medio e nel lungo periodo, in base all’implementazione dei sottosistemi informativi, una serie di servizi riepilogati, quali:

monitoraggio e sistemi di alert dei tempi di attivazione dei servizi territoriali ai pazienti;

monitoraggio dei parametri clinici e aderenza terapeutica dei pazienti tele monitorati;

supporto ai professionisti nella gestione: del cambio di setting assistenziale (delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale ad un altro);

dei servizi di fornitura dei pazienti del territorio (assistenza integrativa e protesica, assistenza farmaceutica e piani terapeutici ed altro ancora); dei pazienti non alfabetizzati informaticamente; delle scelte e supporto alle decisioni (Ebm); trasporti secondari; teleconsulto e tele-visita.

Le COT si occupano della “transitional care”, ottimizzando la gestione dei trasferimenti dei pazienti tra diversi livelli di assistenza e garantendo un livello alto di qualità del servizio offerto all’assistito. L’Asrem ha iniziato il percorso delle attività della COT con la funzione di “Monitoraggio e sistemi di alert dei tempi di attivazione dei servizi territoriali ai pazienti”. Questo sistema ha lo scopo di misurare il tempo, calcola con precisione il tempo che intercorre tra la richiesta del servizio da parte del personale sanitario e il momento in cui questo servizio viene effettivamente attivato; monitorare la situazione: Tiene traccia costante di tutti i casi, creando una dashboard dove si vede lo stato di ogni richiesta.

Nello specifico i primi servizi monitorati sono Adi (Cure Domiciliari), Rsa (Residenze sanitarie Assistite), sia quando il paziente viene dimesso da una struttura ospedaliera sia quando il paziente viene arruolato dal medico di medicina generale. Per effettuare il monitoraggio sono stati valutati tempi e attori coinvolti nelle singole fasi dei processi di transizione (da ospedale a strutture territoriali, da domicilio a strutture territoriali, etc.). Successivamente, verrà monitorata le transizioni verso i due ospedali di comunità di Larino e Venafro. La Centrale Operativa Territoriale attraverso i sistemi informativi aziendali riuscirà a mappare tutte le fasi dei processi di transizione e, in caso di criticità, provvederà a supportare tutti i professionisti della salute al fine di gestire nei tempi previsti i processi di transizione, evitando ritardi nella attivazione del servizio e nel rinnovo, garantendo una continuità assistenziale puntuale con un Piano Assistenziale sempre aggiornato.