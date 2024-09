Scuola popolare: a lezione su pace, lavoro e diritto all'abitare

TERMOLI. Il diritto all'abitare è uno dei temi di maggiore importanza a livello sociale, tra quelli pres in carico dall'associazione Città invisibile-Comunità il Noce/Faced. Per iniziativa dei volontari, sta per arrivare la "scuola popolare 'Una comunità si-cura'!».

Il primo incontro su “turistificazione delle città e il diritto all'abitare" è fissato per mercoledì 9 ottobre, alle 17, nei locali della parrocchia Il Sacro Cuore di Termoli, con Rossano Pazzagli docente UniMol e Mirco Di Sandro del centro indipendente studi Alta Valle del Volturno Aps.

Mercoledì 6 novembre si terrà l'incontro "Per un lavoro più dignitoso" con Fabrizio Aroldi autore del libro, Davide Di Rado della cooperativa "On the road" e Antonello Miccoli ci "Pax Christi", mentre il 22 novembre "Uscire dalla guerra, per un'economia di pace" con Antonio De Lellis, Rosetta Placido, Stefano Risso e don Silvio Piccoli.