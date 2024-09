Volontari in sinergia per pulire l'ambiente a Campomarino

Anna Maria Petruccelli /City Angels) collabora con Plastic Free

CAMPOMARINO. Tra le località del Molise impegnate nell'evento nazionale dell'ultimo weekend “Sea & Rivers”, tela di mari, fiumi e corsi d’acqua targato Plastic Free, c'era Campomarino, nell'ambito della pulizia ambientale delle coste e degli argini con centinaia di iniziative in tutta Italia.

L'onda blu dei volontari della Onlus è entrata in azione per liberare la natura da tonnellate di plastica e rifiuti, con la collaborazione di altre associazioni, vedi i City Angels.





“Sea & Rivers”, oltre ad essere un grande evento di clean up, ha voluto portare l’attenzione sulle condizioni ambientali in cui versa il nostro Pianeta. Moltissimi report e ricerche scientifiche mostrano dati di fronte ai quali non si può più restare indifferenti.

A Campomarino i volontari hanno raccolto circa 220kg di rifiuti. Plastic Free ringrazia per la presenza del sindaco Enzo Norante e del vicesindaco Michele D'Egidio, la Polizia locale e tutti i volontari che hanno partecipato e che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta. I volontari hanno ringraziato la ditta Cantoro, per l'ausilio ricevuto.