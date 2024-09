Medicina: UniMol e Cina più vicine, firmata convenzione con l’associazione Longsha

CAMPOBASSO. Collaborazione UniMol-Cina nel campo della medicina. La convenzione arriva in queste ore con la firma di oggi, nella Sala del Consiglio, del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, prof. Luca Brunese, e del dottor Xiao Jian, Presidente dell’Associazione internazionale Longsha. È un accordo di grande importanza per il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”, riconosciuto proprio dall’Associazione Longsha "quale struttura di eccellenza idonea a favorire attività di elevata formazione e di aggiornamento professionale dei medici cinesi”.

L’Associazione, va evidenziato, è impegnata nella ricerca, formazione e informazione in campo scientifico, medico e assistenziale unitamente allo sviluppo di forme di collaborazione e integrazione con Università e Istituzioni del Servizio sanitario nazionale per scambi di esperienze, di risorse, di soluzioni formative in materia di tutela della salute, benessere e qualità della vita. Rispetto a questa mission complessa e importante ha individuato il Dipartimento di Medicina UniMol come centro dove sviluppare gli importanti obiettivi.

I medici cinesi così potranno accedere al Dipartimento e approfondire la conoscenza dell’esperienza italiana e delle sue eccellenze nell’ambito sanitario. Saranno poste in essere attività di affiancamento tra il personale medico cinese e quello di UniMol al fine di promuovere e stimolare attività di ricerca clinica, di alta formazione e di divulgazione delle buone pratiche in tema di benessere e tutela della salute all’interno dei modelli organizzativi sviluppati con le logiche e gli strumenti di gestione dei sistemi sanitari ospedaliero-universitari.

Partner del progetto è anche il Responsible Research Hospital di Campobasso, soprattutto per gli aspetti legati alla pratica clinica. Gli specialisti dell’Associazione Longsha, avranno la possibilità di confrontarsi con i colleghi molisani anche sulle nuove metodiche terapeutiche e sui percorsi di cura innovativi. Confronto e collaborazione dunque sui temi dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica per favorire formazione e aggiornamento professionale in uno scambio di reciproco interesse.

Referente dell’accordo per il Dipartimento “V. Tiberio” è Rodolfo Citro, professore associato UniMol e Direttore della UOC Clinica Cardiologica e Cardio Imaging del Responsible Research Hospital.

