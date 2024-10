Scaduto il divieto di conferimento al depuratore, Contucci: «Segnalate eventuali odori molesti»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci invita la comunità a segnalare emissioni fastidiose per i conferimenti al depuratore Arap.

«Il provvedimento con il quale si era interdetto l’ingresso dei rifiuti trasportati su gomma all’interno del depuratore Arap è scaduto ieri. Arpa Molise il 19 luglio 2024 ha attivato uno strumento per segnalare e monitorare le eventuali molestie olfattive alla Marina di Montenero di Bisaccia.

Attraverso il sistema Odorbot è possibile condurre una prima indagine conoscitiva delle emissioni odorigene eventualmente presenti in questa zona della costa molisana.

E’ possibile dunque aderire a questo sistema di segnalazione, seguendo le indicazioni presenti sul sito istituzionale dell’Arpa Molise al seguente indirizzo.

Per dar modo di continuare il lavoro svolto in questi anni ed in particolare nell’ultimo, vi prego di segnalare emissioni odorigene fastidiose anche attraverso questo strumento».