I bimbi delle Tremiti tornano in classe, "Benvenuta maestra Michela"

ISOLE TREMITI. Torna a suonare la campanella nella scuola delle Isole Tremiti. Dopo un momento di preoccupazione, dovuto alla rinuncia da parte di alcuni docenti per l'incarico sull'Isola, una maestra ha accettato l'incarico e oggi, martedì 1° ottobre prende servizio alle Diomedee.

«Oggi martedì 1° ottobre 2024, primo giorno di scuola alle Isole Tremiti e campanella che, alle 9, è tornata a suonare dopo vent’anni di silenzio. Eccola la maestra Michela Liuzzi da Apricena (la prima da destra, nominata dall’Istituto comprensivo di Rodi Garganico da cui dipende la nostra scuola primaria) a cena al Ristorante Hotel Gabbiano Isole Tremiti con alcuni genitori.

Per le nostre Isole domani è un grande giorno, il momento in cui tornare a pulsare e dare vigore al progetto didattico che vedrà protagonisti sette bambini non costretti a emigrare per andare a scuola, per fare loro un diritto sacrosanto.

Grazie, maestra Michela: con noi ti troverai bene. Siamo gente semplice e ospitale, ti sentirai a casa, coinvolta e protagonista. Ti affidiamo i piccoli tremitesi, siamo sicuri che sono in buone mani» scrive la pagina Riserva Marina delle Isole Tremiti.