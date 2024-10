Confartigianato Molise, Celeste Boccamazzo eletta vice presidente nazionale categoria acconciatori

CAMPOBASSO. Celeste Boccamazzo, presidente regionale della Categoria Acconciatori, è stata eletta vice presidente nazionale della Categoria nel corso della riunione del Consiglio nazionale tenutasi a Roma lo scorso 23 settembre presso la sede nazionale di Confartigianato Imprese. L’imprenditrice molisana affiancherà nel prossimo quadriennio il nuovo Presidente nazionale Michele Ziveri (Emilia Romagna) e l’altra VicePresidente Beatrice Daniele (Veneto).

“Sono estremamente lusingata di essere stata chiamata a ricoprire la carica di VicePresidente nazionale” ha dichiarato Celeste Boccamazzo “e per questo ringrazio i colleghi del Consiglio nazionale ma soprattutto il Presidente regionale Romolo D’Orazio, per avermi spronato e supportato in questa candidatura, e la VicePresidente Vicaria di Confartigianato Imprese Molise, Nicoletta Di Clemente, che tanto ha fatto e tanto continuerà a fare per la nostra categoria. Il programma di mandato che abbiamo condiviso con nuovo Presidente nazionale Ziveri parte da una puntuale analisi di contesto e racchiude una serie di attività che spaziano dalla rappresentanza sindacale in senso stretto all’individuazione di spazi di mercato innovativi, al passo con l’evoluzione della professione e delle richieste della clientela. Tra le tematiche sulle quali puntare per sostenere un settore che, già messo a dura prova da un dilagante abusivismo, risente ancora oggi dalle pesanti conseguenze della pandemia, trovano spazio la necessità di adeguamento di alcuni aspetti della Legge di settore, l’individuazione di soluzioni di alleggerimento della pressione fiscale, il potenziamento del welfare, un sistema formativo maggiormente attraente nei confronti dei giovani, la sostenibilità delle imprese sul piano sociale, economico ed ambientale.”

Le imprese del settore rappresentano da sempre una delle più importanti realtà in Confartigianato Imprese, sia a livello nazionale che regionale, e costituiscono in Italia un punto centrale nell’industria della bellezza e del benessere. Secondo la Camera Italiana dell’Acconciatura, il settore parrucchieri in Italia annovera un totale di 102.784 attività nel campo dei servizi per capelli (secondo le statistiche di Infocamere aggiornate a dicembre 2022). Per quanto riguarda le imprese dedite all’acconciatura, si tratta per lo più di realtà di dimensioni contenute con una media di 1,7 dipendenti per impresa. In tutto i collaboratori in Italia sono 200.000 e generano un volume di affari superiore ai 3 miliardi di euro. Questo settore, estremamente dinamico, ha attraversato un periodo di costante rinnovamento negli ultimi anni, grazie all’adozione di metodologie e prodotti all’avanguardia, nonché all’introduzione di nuovi servizi.

“Siamo felici ed orgogliosi della recente elezione di Celeste Boccamazzo a vice presidente nazionale della Categoria Acconciatori” ribadisce il Presidente regionale di Confartigianato Imprese Molise, Romolo D’Orazio "si tratta di un importante riconoscimento per la nostra Associazione regionale e per lo stesso Molise. È stato premiato l’importante lavoro che stanno svolgendo le nostre colleghe Boccamazzo e Di Clemente a livello locale e non ha prevalso, una volta tanto, la mera logica dei numeri che per forza di cose ci svantaggia sempre a livello nazionale.”