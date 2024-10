Il mondo dei veicoli elettrici attrae, lo dimostra l'interesse suscitato da Ecomob Expo City

Ecomob Expo City: intervista di fine manifestazione a Gianluca Giallorenzo

TERMOLI. Una prima edizione di carattere sperimentale, ma ben riuscita, quella di Ecomob Expo City, che da venerdì 27 a domenica 29 settembre, ha trasformato piazza Monumento nel salone green per eccellenza, con l’esposizione dei veicoli elettrici, a due e 4 ruote, stand istituzionali e commerciali per diffondere le buone pratiche in piena transizione ecologica e con un ricco dibattito, declinato all’insegna di mobilità sostenibile, turismo attivo e green economy.

Su invito di Alessia Lalli e Gianluigi Recchi, termolesi doc, Gianluca Giallorenzo, Mimmo Giallorenzo e Sonia Mazzocchetti di Ecolife aps, hanno scommesso sulla piazza di Termoli e a conti fatti, la scommessa è riuscita.

Li abbiamo incontrati ieri mattina, nelle fasi di disallestimento della manifestazione, con la piazza restituita alla città e hanno ribadito come tanto sia stato l’interesse mostrato dalla cittadinanza, per una rassegna che guardava al futuro, con EV automotive, e-scooter, e-bike, micromobilità e test drive, dando visibilità ai temi della nuova frontiera energetica e ospitando visitatori, contatti coi player del settore e partnership.

In piazza Monumento erano attesi, e vi si sono recati, visitatori di ogni fascia anagrafica, adulti, ragazzi, bambini, sportivi, famiglie, appassionati alle tematiche ambientali, alle innovazioni tecnologiche e alla mobilità urbana, con un particolare riferimento ai tre momenti di approfondimento, che Termolionline, come media partner ha seguito in diretta Facebook. Così come grande successo hanno riscosso i percorsi di sicurezza stradale, che ha visto la Polizia locale presidiare tre giorni di fila la manifestazione.

Senza dimenticare, la partenza della bicistaffetta Termoli-Bari, che ha rilanciato il progetto della Ciclovia Adriatica.

L’edizione 2025 si farà, probabilmente prima dell’estate, e non dopo, così da invogliare maggiormente gli espositori molisani, poco presenti – a differenza di quelli abruzzesi – all’evento che si è chiuso domenica sera.

Il salone è stato patrocinato dal Comune di Termoli, da Regione Molise e Legambiente in collaborazione con Legambiente, Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e Endas (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva).

