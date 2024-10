Ammodernamento macchinari agricoli, la graduatoria delle domande

CAMPOBASSO. L’Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise rende noto che con determinazione dirigenziale n. 5318 del 30/09/2024 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativa all’Avviso pubblico PNRR-M2.C1.I2.3 INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE – SOTTOMISURA- "AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTANO L'INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE".

Con l’approvazione della graduatoria sono state ammesse a finanziamento 94 istanze e verranno concessi contributi alle imprese agricole ed agro-meccaniche per circa 2 milioni di euro. Questi contribuiti aiuteranno le imprese agricole ed agromeccaniche a sostenere investimenti in macchine e di attrezzature per l’agricoltura di precisione, l’acquisto di trattori elettrici o a biometano, sia per l’agricoltura che per la zootecnia, ed investimenti in sistemi di gestione intelligente per irrigazione e la gestione delle acque.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale con tasso di contribuzione è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili, o all’80% dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di “giovani agricoltori”.

“Importanti risorse economiche a sostegno di 94 aziende agricole molisane – ha dichiarato l’Assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone- aiuti considerevoli per le nostre aziende e per la crescita del nostro territorio regionale che permetteranno investimenti nell’agricoltura di precisione e quindi nelle produzioni a basso impatto ambientale, grazie all’ammodernamento dei macchinari agricoli, all’introduzione di tecnologie e di sistemi digitali”.