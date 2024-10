Ottobre rosa, il mese della prevenzione al tumore al seno

TERMOLI. La Casa dei diritti si tinge del colore della prevenzione. ‘’Ottobre Rosa’’ è una campagna nata come progetto in America nel 1992. Negli anni successivi si è poi gradualmente diffusa in tutto il mondo: oggi vi aderiscono circa 70 Stati.

Questa campagna ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tumore al seno e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Il simbolo è un nastro rosa incompleto, che gli organizzatori invitano a indossare per sensibilizzare il pubblico e mostrare vicinanza alle donne colpite e che simboleggia la necessità di portare l’attenzione sulle forme più aggressive del tumore al seno, quelle che richiedono ancora molti sforzi nella ricerca.

Nel corso del mese, i numerosi esperti coinvolti spiegano quali sono gli esami e le procedure che hanno valore scientifico dimostrato nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia, nelle diverse fasce di età, e illustrano gli stili di vita più funzionali alla riduzione del rischio.

Nell’ambito dei singoli territori nazionali, vengono messe in atto iniziative sostenute dalle aziende sanitarie pubbliche, in collaborazione con le associazioni di volontariato, i Comuni, le associazioni pazienti e le aziende farmaceutiche, infatti per tutto il mese di ottobre molte strutture sanitarie distribuite sul territorio offrono visite senologiche gratuite nei loro ambulatori, organizzano meeting e dibattiti e pubblicano contenuti informativi finalizzati a responsabilizzare le donne su questi aspetti.

Ottobre è un mese fondamentale per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest'occasione, promuove la campagna Lilt for woman – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione. Con il motto "Join the Fight" (Unisciti alla Lotta), la Lilt invita le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro alla mammella, sottolineando l'importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età.

Ovviamente, anche il Molise aderisce a questa importante campagna, con sedi operative LILT distribuite sui territori di Campobasso, Isernia e Termoli, in particolare troviamo la

Segreteria operativa, Via del Molinello, 1 (ex dispensario antitubercolare) di Termoli (CB); lo Sportello oncologico presso day hospital Oncologia / Ospedale San Timoteo, Via San Francesco, 1 di Termoli (CB); il Centro per la didattica multimediale per la Prevenzione primaria e la Promozione della Salute, Luoghi di Prevenzione Molise, presso Ospedale Territoriale di Larino; lo Spazio accoglienza pazienti presso il Centro di Radioterapia della Fondazione di Ricerca e Cura 'Giovanni Paolo II' - Università Cattolica S. Cuore, Largo Gemelli n. 1 (Contrada Tappino) di Campobasso.

Nelle sedi di questa associazione provinciale sono offerti servizi che vanno dalle attività presso le scuole di informazione e prevenzione con i più piccoli, alle forniture gratuite di parrucche; è previsto un sostegno psicologico del paziente e dei familiari, sportelli Informativi e anche trasporto pazienti per terapie.

Tutte le sedi molisane, anche quest’anno, aderiscono alla campagna ‘’Ottobre rosa’’ e dando la possibilità alle donne di tutte le età di poter usufruire delle visite gratuite e di screening nei weekend prenotando tramite il sito web dedicato o chiamando il numero 0875714008 (Termoli)

«Noi, come Casa Dei Diritti, sosteniamo completamente questa campagna e ci mettiamo a disposizione come supporto psicologico per le donne che si trovano a vivere una situazione di disagio chiamando al numero verde gratuito 24h 800.661.501 o contattandoci via mail tiascolto@lacasadeidiritti.it».