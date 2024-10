Al San Timoteo una nuova procedura terapeutica per curare patologie dolorose

TERMOLI. Anche in ambito ospedaliero non mancano le novità: dal mese di ottobre presso l'ospedale San Timoteo di Termoli è disponibile una nuova procedura terapeutica mini-invasiva, non farmacologica, per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie dolorose osteoarticolari acute e croniche a carico della colonna vertebrale (lombalgia), del ginocchio, della spalla e dell'anca.

La disponibilità di questa innovativa cura è frutto della collaborazione sinergica delle unità operative di Ortopedia (diretta dal dott. Giuseppe Gagliardi) Radiologia (diretta dal dott. Biagio Apollonio), Anestesia e Rianimazione (diretta dalla dott.ssa Mariantonietta Marrone), sotto la supervisione e guida della Direzione Sanitaria del Presidio termolese (diretta dal dott. Pierpaolo Oriente).

"Si tratta di una terapia svolta attraverso la tecnologia della radiofrequenza con la quale sono già stati trattati al San Timoteo, con successo, oltre 10 casi di lombalgia cronica, gonalgia e altri disturbi dolorosi a carico dell'apparato osteoarticolare" riferisce la dott.ssa Marrone.

"La termolesione con radiofrequenza rappresenta una nuova tecnologia nel trattamento del dolore acuto e cronico -spiega il dott. Apollonio-. Un fine ago di diametro inferiore al millimetro, previa anestesia locale, viene introdotto sottocute, nel distretto da trattare e, con l’aiuto della radioscopia ed ecografia, viene indirizzato verso i piccoli nervi responsabili della trasmissione della sensazione dolorifica, abolendola, senza danneggiare i nervi motori o sensitivi".

“La terapia è erogata in regime di day hospital di Ortopedia -dichiara il dottor Gagliardi-, dove il paziente, dopo la procedura che dura circa 30-40 minuti, permane in osservazione per qualche ora, per poi essere dimesso a domicilio con un riposo del sito trattato per qualche giorno. Il paziente può tornare da subito a svolgere le sue normali attività quotidiane".

"La procedura sta mostrando risultati molto soddisfacenti -afferma il dottor Giuseppe Pranzitelli, dirigente medico e terapista del dolore presso il reparto di Anestesia e Rianimazione- i benefici per i pazienti trattati, come confermato dalla letteratura scientifica, possono durare fino a un anno o due, e in alcuni casi, il problema viene risolto definitivamente. Il trattamento è ripetibile senza rilevanti controindicazioni o rischi".

"La sinergia e la collaborazione tra le unità operative coinvolte nella procedura -conclude il direttore Sanitario, dottor Oriente- ha determinato un altro importante risultato, ormai consolidato da anni di esperienza, che resta appannaggio esclusivo del nostro Presidio Ospedaliero in tutto il territorio regionale: il trattamento delle fratture vertebrali con la tecnica della vertebroplastica, erogato sempre in regime di Day Hospital. Questo dimostra che quando le forze si uniscono per un obiettivo comune, i risultati arrivano".