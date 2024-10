Castello Svevo: richiesti fondi per un progetto di restauro conservativo

TERMOLI. Torna d’attualità uno dei monumenti simbolo della città di Termoli, il Castello Svevo.

Negli anni scorsi un intervento di riqualificazione ha interessato alcune sezioni del maniero federiciano, che assieme alla Cattedrale rappresenta la più importante eredità della storia locale.

Ma ora si punta a un restauro ancora più importante, come avviene per la Galleria civica d’arte contemporanea di piazza Sant’Antonio, puntando a ottenere fondi dallo Stato, nel plafond finanziato dalla quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale, alimentata dalla scelta offerta al contribuente di destinare una percentuale delle proprie imposte sul reddito delle persone fisiche a favore dello Stato per la cura di interessi predeterminati.

Sempre entro la data del 30 settembre scorso, mediante una delibera di Giunta ad hoc, l’amministrazione comunale ha inteso presentare istanza di per la categoria inerente alla conservazione dei beni culturali, per un restauro conservativo del valore di 1,450 milioni di euro, inserito come per la Galleria civica, nel piano triennale delle opere pubbliche.