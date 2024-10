La biodiversità marina: scoperta di valore altissimo sui fondali delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Marlintremiti scopre nuove straordinarie presenze sui fondali della Riserva Marina (richiamate nell'apposita pagina sociale) «e che premia il nostro impegno rende il mare delle Isole Tremiti sempre più straordinario.

Individuati banchi a Cladocora caespitosa di dimensioni incredibili, alcune ben oltre il metro di diametro e ben evidenziate dalle foto. E' uno dei pochi madreporari ermatipici (capaci cioè di formare biocostruzioni cospicue o banchi) del Mediterraneo. Le sue colonie, normalmente di forma emisferica e di dimensioni variabili tra 10 e 30 cm di diametro, si ritrovano su substrati solidi in ambienti molto vari: in vicinanza di praterie di Posidonia oceanica e in ambienti coralligeni.

Solitamente le colonie sono poche e isolate ma quando la loro densità e le loro dimensioni aumentano possono fondersi tra loro e generare delle formazioni molto estese chiamate banchi a 𝘊𝘭𝘢𝘥𝘰𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘤𝘢𝘦𝘴𝘱𝘪𝘵𝘰𝘴𝘢 (rarissime).

Le colonie di Cladocora caespitosa hanno ritmi di accrescimento molto lenti, da qualche millimetro a mezzo centimetro per anno, quindi colonie di 50 cm di altezza possono superare i 100-150 anni di età.

Tra i più antichi del Mediterraneo, i suoi resti si rinvengono nei depositi fossili a partire dal tardo Pliocene (cioè tra 5,332 milioni e 2,588 milioni di anni fa) e costituisce un buon indicatore climatico caratterizzando le fasi più calde del Mediterraneo».

Come viene sottolineato da Marlintremiti, «ritrovare banchi viventi di tale entità in Mediterraneo risulta molto raro», e questo pone la scoperta fatta tra quelle di grandissimo valore.

«Attualmente il banco più studiato è in Croazia tra 6 e 18 metri di profondità ed è formato dalla fusione di numerose colonie alte circa mezzo metro che hanno dato origine ad un tavolato quasi ininterrotto di corallo». Si tratta di un vero monumento naturale di bio costruzione marina.

«Inizieremo a breve le fasi di studio, censimento e monitoraggio da parte del Laboratorio del mare Marlintremiti».