Piano di mobilità elettrica, un bando per realizzare due postazioni di "ricarica" a Termoli

TERMOLI. Un autunno smart sulla mobilità elettrica, dall'approvazione del Pme, il piano di mobilità elettrica, al salone Ecomob Expo City, che ha chiuso i battenti domenica scorsa.

Il Comune di Termoli, che ha posto l'obiettivo della sostenibilità tra i 4 pilastri della sua campagna elettorale, promuove un avviso per manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento dei “Lavori di realizzazione 2 infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”.

L’importo stimato dei lavori, di euro 40.729,11 (compreso sicurezza ed oltre iva di Iegge).

Le imprese interessate dovranno far pervenire l’istanza, entro e non oltre le ore 12 di lunedì prossimo 7 ottobre, in modalità telematica attraverso la piattaforma “Traspare” della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Termoli, Campomarino e Guglionesi.