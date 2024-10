Sostegno all’editoria, il nuovo accordo del Corecom

CAMPOBASSO. Su impulso del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise sono state appena firmate due nuove convenzioni con l'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Campobasso e con l'Ordine provinciale dei Dottori Commercialisti di Isernia, riguardanti gli adempimenti previsti dalla legge 11/2015 sulla disciplina del sostegno all’editoria locale.

Secondo quanto previsto, le due categorie di professionisti si occuperanno di garantire l’efficacia dei controlli relativi alle spese delle testate giornalistiche che riguardano il personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, limitatamente alle categorie dei giornalisti, degli operatori TV, dei grafici e del comparto.

Il Corecom trasmetterà agli Ordini tutta la documentazione presentata dalle aziende e questi avranno 60 giorni di tempo per verificare il rispetto della normativa sulle spese relative alle assunzioni e sulle spese generali previste per ottenere, come detto, i contributi riservati al sostegno dell’editoria locale. Vista la delicatezza della materia, gli Ordini garantiranno al Corecom la massima riservatezza sulla documentazione acquisita, sui professionisti incaricati delle verifiche, sul monitoraggio e sul contenuto della relazione finale. Al tempo stesso, il Corecom garantirà riservatezza circa le date del monitoraggio e il risultato del sorteggio delle testate oggetto della verifica. Dunque, saranno adottate tutte le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati e i diritti di proprietà intellettuale nonché la riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati. “In un momento tanto delicato per gli organi di informazione - spiega il presidente Corecom Vincenzo Cimino - ci sembra giusto e logico affidare le verifiche sulle assunzioni di tutti gli operatori ai professionisti che si occupano ogni giorno delle norme che regolano il mercato del lavoro. Per noi è un modo per tutelare, allo stesso tempo, le lavoratrici e i lavoratori del settore, le imprese che fanno richiesta di contributo e tutto il sistema dell’informazione, quindi l’intera collettività molisana, peraltro nel pieno rispetto della privacy.

Ringrazio il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Stefano Pacitti, e il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Goffredo Taccone, per questa occasione di collaborazione che, sono certo, porterà presto i suoi frutti, il dirigente del Corecom dr. Iocca e il presidente del Consiglio regionale Pallante per aver condiviso l’idea e tutto il Comitato Corecom”. Nelle prossime settimane è prevista una terza forma di collaborazione con gli avvocati del foro di Isernia.