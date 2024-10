Comunità energia rinnovabile, una proposta per lo sviluppo del sistema

CAMPOBASSO. I consiglieri Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina hanno presentato una proposta di legge regionale -contraddistinta con il n. 42- recante: “Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Molise per perseguire l’autoconsumo e l’autonomia energetica”.

L’iniziativa legislativa, come si legge nell’articolo 1, prevede che la Regione promuova e partecipi all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

Si prevede, inoltre, che le comunità energetiche rinnovabili siano costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali (anche in forma aggregata) e vi possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali.

L’iniziativa legislativa -spiegano i presentatori nella relazione illustrativa - promuove un approccio partecipativo, equo e sostenibile, in cui i cittadini, le imprese locali e le amministrazioni pubbliche diventano i veri protagonisti del processo di produzione, consumo e gestione dell'energia. L'obiettivo è quello di rendere i cittadini, da semplici consumatori passivi, attori centrali della transizione energetica: produttori, fruitori e venditori di energia.

La proposta di legge verrà assegnata dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione permanente che si occupa della materia che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’Assemblea per le determinazioni conclusive.