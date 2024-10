"Gestire l’acqua in un clima che cambia", Arpa Molise alla conferenza di Firenze

MOLISE. Si è tenuta a Firenze, la seconda conferenza nazionale Snpa in occasione della ricorrenza importante dei trentant’anni della nascita delle Agenzie per la protezione ambientale con un focus sul tema dell'acqua.

L’evento ha visto riuniti, nella prima giornata del 26, i direttori emereti e direttori attuali di Arpa che hanno ripercorso insieme il cammino fatto dalle Agenzie in questo trentennio. Un confronto denso di significato e contenuti sulle tappe istituzionali più significative che hanno caratterizzato la crescita e la storia del Sistema, con lo sguardo rivolto al futuro. La storia del sistema è stata delineata dagli interventi di alcuni dei protagonisti di questi 30 anni e celebrata attraverso la proiezione di un video dinamico e ricco di immagini suggestive nel quale tutti gli attuali Direttori Generali hanno apportato il loro contributo esplicativo delle molteplici attività svolte dalle Agenzie.

Si è parlato invece, venerdì 27, della risorsa idrica e la sua scarsità, tema della Conferenza, nella tavola rotonda dal titolo “Fare i conti con l’acqua. Gestire l’acqua in un clima che cambia.” Presenti all evento per Arpa Molise il Direttore Generale Avv. Alberto Manfredi Selvaggi, con il Dr. Alberto Di Ludovico Resp. UOC Serv. Territoriali DAP Cb ed UOC ATI e la dottoressa Valentina Stufara Dirigente Ambientale.