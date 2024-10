Mancano i pediatri di libera scelta: definite nuove zone carenti dall'Asrem

TERMOLI. Pediatri cercasi, ormai un refrain ricorrente, quello nel Molise, anche se a regole in vigore, non vi è la possibilità di individuare altre zone carenti, poiché viene calcolata solo sulla fascia di età 0-6 anni, tenendo conto di un rapporto ottimale di un pediatra ogni 600 bambini.

Nella riunione del comitato regionale competente è stato evidenziato che la struttura commissariale e la direzione generale della Salute, dopo un’attenta analisi dei dati trasmessi da Asrem relativi allo stato attuale della pediatria di libera scelta (numero di pediatri presenti nel territorio regionale, divisi per distretti, numero di ambulatori aperti, con evidenziazione della seconda sede, numero di bambini da 0-6 anni per ogni Distretto, numero di bambini da 7-14 anni per ogni Distretto) hanno rilevato la necessità di colmare il fabbisogno assistenziale mediante l’individuazione di tre ulteriori zone carenti di pediatria di libera scelta nell’ambito dei tre distretti afferenti al territorio regionale: Distretto di Campobasso (Comune di Bojano), Distretto Termoli (Comune di Termoli) e Distretto di Isernia (Comune di Agnone).

L’incarico provvisorio è conferito con durata non superiore a dodici mesi.

Diffuso un avviso pubblico per reperire tre pediatri di libera scelta ai quali conferire incarichi provvisori uno per ogni ambito dei Distretti di Campobasso (Comune di Bojano), Termoli (Comune di Termoli) ed Isernia (Comune di Agnone).