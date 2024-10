Anziani non autosufficienti e disabili gravi, aperto il bando dell'Ambito sociale di zona

TERMOLI. Pubblicato dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli ha pubblicato l’avviso per richiedere contributi per la non autosufficienza. Si tratta di risorse ministeriali destinate alla cura e all'assistenza delle persone con disabilità grave e gravissima, non autosufficienti, assistite a domicilio dai loro familiari oppure da personale di assistenza regolarmente assunto.

L’intervento persegue i seguenti obiettivi specifici: favorire la permanenza a domicilio dei non autosufficienti anche in condizioni di alto carico assistenziale o disabilità gravissima; facilitare le famiglie nell’assunzione del carico di cura, anche quando siano in condizioni di difficoltà economica, sostenendole nell’acquisizione in autonomia delle prestazioni di assistenza domiciliari, anche temporanee; contrastare le situazioni di indigenza economica potenzialmente derivante dagli oneri per la cura di una persona in condizioni di disabilità o non autosufficienza; favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di non autosufficienza o disabilità ricoverate presso strutture sociali o sociosanitarie.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda il 30 ottobre 2024 alle ore 12.

La platea territoriale di potenziali aventi diritto è quella della comunità residente nei 19 comuni dell’Ambito sociale territoriale di zona, con Termoli ente capofila.

Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montemitro, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli.

Possono presentare istanza di ammissione ai servizi e agli interventi tutte le persone (o da chi ne fa le veci o ne cura gli interessi) che, nel termine ultimo fissato per la presentazione della domanda, siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: essere residenti in uno dei Comuni dell’ATS di Termoli; avere un valore ISEE socio-sanitario pari o inferiore a € 50.000,00 o, in caso di minori, pari o inferiore ad € 65.000,00; che non siano ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; che rientrino in uno dei seguenti target di utenza:

1) PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI con età superiore a 65 anni con alto bisogno assistenziale e con indennità di accompagnamento;

2) PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA con età pari o inferiore a 65 anni;

3) PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE con età pari o inferiore a 65 anni.