Liceo di Guglionesi, «La Provincia si impegna a istituire un tavolo tecnico»

GUGLIONESI. Lo scorso 11 settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole in Molise, l’associazione Arci “Francesco Jovine” di Guglionesi, presieduta dal suo presidente Giorgio Gagliardi, si trovò di fronte all’edificio dell’ormai “ex” istituto magistrale “Domenico Pace” che dal sisma 2018 è chiuso.

Nell’agosto di quell’anno, a causa del sisma che colpì il basso Molise, Guglionesi fu uno dei paesi che subì più danni, e a tal proposito l’allora sindaco Mario Bellotti di concerto con la dirigente Maria Maddalena Chimisso, dopo i sopralluoghi dei Vigili del fuoco, che evidenziavano alcune criticità interne eliminabili facilmente perché, come riportava la scheda di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, riguardavano solo i tramezzi, decisero di spostare la sede in viale Indipendenza.

Gli studenti furono trasferiti in altra sede e le lezioni iniziarono regolarmente.

Nel novembre del 2018 l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti, firmò il Decreto che rendeva disponibile la somma di 3,683 milioni di euro per le scuole molisane inagibili a causa del terremoto.

Per il Liceo Linguistico e Psicopedagogico di Guglionesi, in particolare, venne stanziata la somma di 2,550 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’edificio.

Successivamente, parliamo del 2021, l’allora presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti prefigurò la possibilità di abbattere e ricostruire la scuola di Guglionesi (chiusa ormai da 3 anni) nella convinzione che tale percorso fosse maggiormente funzionale/conveniente.

Una scuola chiusa ormai da 6 anni, un finanziamento accordato di 2,550 milioni di euro e due progetti di intervento, uno di consolidamento della struttura esistente e l’altro di abbattimento e ricostruzione della stessa.

Ma, a tutt’oggi, la scuola è chiusa.

Subito dopo il nostro intervento e l’incontro con l’Arci di Guglionesi, qualcosa si è mosso.

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 ottobre, il Gagliardi ha avuto un incontro proficuo con l’attuale presidente della Provincia Pino Puchetti.

«Nel corso dell’incontro è stata brevemente ricostruita la storia di questi ultimi anni: dal sisma alla chiusura del liceo, dalla prima sommaria stima dei danni al Decreto del Ministro Busetti che stanziava la somma di 2.550.000 euro per la messa in sicurezza dell’edificio, dai successivi studi/rilevamenti che fecere emergere dei costi di recupero significativamente superiori (e quindi di dubbia convenienza) ad una seconda ipotesi con la quale si prefigurò la possibilità di abbattere e ricostruire la scuola- ci spiega Gagliardi- Ribadito l’interesse della Provincia circa il riutilizzo della struttura, il presidente Puchetti si è impegnato a convocare un “tavolo di lavoro” al fine di affrontare e risolvere alcune questioni procedurali con il Ministero, relativi alla destinazione delle risorse stanziate (in caso di abbattimento della struttura) ed al reperimento degli ulteriori fondi necessari (cosa ritenuta assolutamente possibile) per completare l’intervento.

Nel rivolgere un ringraziamento al presidente Puchetti e alla struttura dell’Ente Provincia per l’attenzione riservata al problema, riteniamo importante mantenere viva l’attenzione e il coinvolgimento della comunità affinché si possa delineare, in forma partecipata, un razionale e funzionale utilizzo degli “spazi” che, con la positiva conclusione dell’intero processo di recupero della struttura, verrebbero restituiti al territorio».