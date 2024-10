Via libera alle attività ricettive non imprenditoriali

TERMOLI. “A seguito di un confronto tecnico intervenuto nei giorni scorsi tra l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Termoli l’Avv. Michele Cocomazzi e l’ufficio Regionale del Molise, nella persona della Direttrice Dr.ssa Angela Aufiero, si è giunti ad un intesa per quanto concerne le attività ricettive a carattere non imprenditoriale e la loro classificazione all’interno della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive, a cura della Regione Molise, al fine di ottenere il Codice Identificativo nazionale (CIN) da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

A tale riguardo, tutte le attività ricettive, come quelle che nel gergo comune sono definite per es. “affittacamere”, che esercitino detta attività a carattere non imprenditoriale e a titolo occasionale, potranno chiedere la classificazione alla regione Molise e successiva iscrizione nella Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive, con la conseguente acquisizione del Codice CIN, senza la necessità di aprire una Partita Iva a condizione che detta attività sia svolta nello stesso stabile ove l’esercente detiene la residenza e corrisponda all’istanza di classificazione quale: ”Alloggio turistico su base temporanea in forma non imprenditoriale” corrispondente alla classificazione C.2 “ALTRI ALLOGGI PRIVATI” secondo i parametri ISTAT.

Tale chiarimento risolve un’annosa questione che agevolerà suddetti esercenti nella concessione del codice CIN evitando le caratterizzazioni di natura fiscale proprie delle attività prettamente imprenditoriali delle altre categorie turistico-ricettive.

Ad ogni buon conto, per quanto attiene gli obblighi di acquisizione ed esposizione del CIN l’Ufficio SUAP del Comune di Termoli nella persona del dr. Rocco Cannarsa resta a disposizione per ogni ed eventuale supporto e delucidazione a beneficio dell’utenza al recapito telefonico: 0875.712248 oppure presso la sede nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e martedì e giovedi dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Così come l’Ufficio regionale sito in via Milano, 15 a Campobasso contattabile ai recapiti telefonici: 0874.437594 - 0874.437520 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00 mercoledì dalle 15:30 alle 17:30.

Tra l’altro per la richiesta del Cin è operativo sul sito istituzionale della Regione Molise il seguente link: https://moduli.regione.molise.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=censimento_BDSR