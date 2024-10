Organici di Polizia, controllo del territorio e reati emergenti: il focus sicurezza del Coisp a Termoli

Focus Coisp sulla sicurezza al commissariato di Termoli: intervista a Peppino Pica

TERMOLI. Dialogo costruttivo con la Procuratrice della Repubblica di Larino, la dottoressa Elvira Antonelli, così come con le istituzioni della Polizia di Stato, sia il questore Cristiano Tatarelli che la dirigente del commissariato Cristina Finizio.

Basi solide, dunque, nei rapporti ufficiali per i sindacalisti del Coisp, che da oltre 20 anni portano avanti le tesi in materia di sicurezza nella gestione del personale interno al presidio di Pubblica sicurezza di via Cina, nonché verso i fenomeni emergenziali che caratterizzano questi ultimi periodi, soprattutto il dilagare dello spaccio di stupefacenti, come evidenzia anche l’operazione Sed della Dia e della Dda di Bari sul territorio del basso Molise, contro i reati predatori, vedi furti di veicoli e nelle abitazioni, per finire con le truffe e i raggiri, sempre più frequenti.





Poi, dal periodo Covid in poi, la pandemia ha fatto emergere uno spaccato di violenza domestica in netta ascesa, con aggressioni e vessazioni da codice rosso, maltrattamenti in famiglia perseguiti in numero sempre maggiore. Il triunvirato del Coisp Molise, rappresentato dal segretario regionale Peppino Pica, dal provinciale aggiunto Michele Grieco e dal provinciale Pasqualino Florio, ha incontrato gli iscritti tra gli agenti in servizio sul territorio, così come la stessa dottoressa Finizio per un saluto di rito.





Assemblea sindacale che ha anche dato spazio a discussioni sul rinnovo del contratto nazionale; situazione previdenziale attuale e possibili scenari futuri; concorsi in atto; problematiche emerse nell’ambito dei servizi svolti dal personale del commissariato di Termoli.

Il tema della carenza di personale è sempre attuale, ma sia Pica che Grieco si sono mostrati fiduciosi di poter avere rassicurazioni su un allargamento dell’organico, anche perché Termoli è piazza importante, non solo turisticamente parlando, e la criminalità che preme sui confini pugliesi, soprattutto, necessita di una risposta efficace e concreta in termini di prevenzione, al di là dell’ordine pubblico e dello stesso controllo del territorio.

