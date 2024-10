Si celebra oggi San Francesco: in scena ieri sera la rievocazione del transito

TERMOLI. Si celebra oggi, 4 ottobre, la ricorrenza di San Francesco, Patrono d'Italia.

Ieri sera, alle ore 18.15 l'ultima recita della corona francescana, alla chiesa di San Francesco. Quindi, dalle 20, la Gioventù Francescana ha messo in scena la rievocazione del transito del Padre Francesco rappresentata dalla Gioventù Francescana.

Stamani, alle ore 8 prima cerimonia eucaristica, alle 18 il solenne pontificale celebrato dal vescovo De Luca e alle 19 la processione per le strade della parrocchia e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Nella rievocazione del Transito di San Francesco, si rinnova il luogo del passaggio dal tempo all’eternità.

Con fede, impegno, senso di appartenenza e collaborazione, il gruppo della Gioventù Francescana di Termoli ha presentato la rievocazione del Transito del Padre San Francesco. Un momento carico di emozione, che ha richiamato in tanti per vivere gli ultimi momenti della vita terrena del serafico frate e proiettarsi verso l'eternità.

La sera del 3 ottobre 1226 Francesco accolse cantando Sorella morte. Il Santuario della Porziuncola custodisce, da circa otto secoli, i luoghi della vita di Francesco d’Assisi e della nascente fraternità minoritica. La Porziuncola, per volontà dello stesso Francesco, è anche il luogo della morte del santo d’Assisi. Dimorava allora il Santo nel palazzo del vescovo di Assisi, e pregò i frati di trasportarlo in fretta a Santa Maria della Porziuncola, volendo rendere l’anima a Dio là dove, come abbiamo detto, per la prima volta aveva conosciuto chiaramente la via della verità (FF 507).

Qui la sera del 3 ottobre del 1226 accolse cantando Sorella morte: "Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale, dalla quale nullo omo vivente po’ scampare. Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali! Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati, ca la morte seconda no li farrà male (FF 263)".

In questa riflessione, come riportato su sanfrancescopatronoditalia.it, si evidenzia il messaggio di San Francesco e il suo affidamento fiducioso alle braccia del Padre, un padre che non lascia solo nessuno dei suoi amati figli.