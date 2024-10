Trasporto scolastico e urbano, l'amministrazione Puchetti delibera gli abbonamenti gratuiti

LARINO. La Giunta comunale di Larino, con deliberazione n. 120/2024 ha fornito al responsabile del servizio Affari Generali e Amministrativi i seguenti indirizzi per concedere 10 abbonamenti gratuiti (1 abbonamento a famiglia) finalizzati al trasporto scolastico gratuito, per il periodo ottobre 2024 - giugno 2025 agli alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia e/o Primaria di 1° grado e 5 abbonamenti finalizzati al trasporto urbano gratuito per i soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, purché rientranti nelle seguenti categorie:

Famiglie che hanno i figli iscritti alla Scuola per l'Infanzia e/o Primaria di 1° grado nel Plesso di Via Novelli e/o Scuola Media "A. Magliano "e nella Scuola per l'Infanzia e/o Primaria di 1° grado "E. Rosano" sita al Piano San Leonardo aventi reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00

Minori affidati al Servizio Sociale di questo Ente dal Tribunale per i minorenni di Campobasso; Minori ospiti del Centro SPRAR di Larino, le cui richieste verranno inoltrate dal Responsabile del Centro stesso; Minori ospiti della Casa Famiglia "Laudato Sii" con sede in Larino alla Via Don Luigi Sturzo, le cui richieste verranno inoltrate dal Responsabile della Casa Famiglia stesse;

Soggetti in situazioni di disagio economico e sociale con ISEE non superiore ad € 10.000,00

Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Larino su apposito stampato scaricabile dal sito web del Comune di Larino, con allegata copia del documento I.S.E.E. relativo al reddito del nucleo familiare di appartenenza, in corso di validità e tutta la documentazione valida a dimostrare i requisiti necessari all'acquisizione dei punteggi sopra individuati.

Dopo tale data verrà formulato l'elenco degli aventi diritto.

Tale elenco verrà trasmesso alla Ditta che fornisce il servizio di trasporto urbano la quale provvederà a consegnare l'abbonamento a ciascun beneficiario.

Qualora il numero delle richieste presentate ed ammissibili sarà superiore al numero degli abbonamenti disponibili (n. 15) sarà redatto un elenco secondo i criteri di seguito indicati:

Reddito ISEE = O (zero): 4 punti

- Reddito ISEE fino ad€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00): 3 punti

Reddito ISEE fino ad€ 10.000,00 (diecimila/00): 2 punti

Per le sole famiglie aventi 3 o più figli: 1 punto

Famiglia monoparentale in condizioni di disagio economico con figli minori a carico: 2 punto

Presenza nel nucleo familiare di uno o più persone con invalidità certificata non inferiore al 45%: 2 punti

Soggetti in situazioni di disagio economico e sociale: 3 punti

A parità di punteggio, per il trasporto scolastico gratuito sarà data precedenza al richiedente con reddito ISEE inferiore, in subordine al richiedente con maggior numero di figli a carico o ancora in subordine al soggetto richiedente più giovane, mentre per il trasporto urbano gratuito sarà data precedenza al richiedente con reddito ISEE più basso.

Qualora il numero delle richieste presentate dai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale sarà inferiore al numero degli abbonamenti disponibili (n. 5), gli abbonamenti rimanenti saranno ridistribuiti sul trasporto scolastico gratuito

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Larino su apposito stampato predisposto dall'Ufficio Segreteria, con allegata copia del documento I.S.E.E. in corso di validità, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 11 OTTOBRE 2024 a pena di esclusione in una delle seguenti modalità:

inviata alla PEC del Comune all'indirizzo comune.Iarinocb@egalmail.it;

consegnata, a mano all'Ufficio di Protocollo del comune di Larino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico previsti.

I moduli della domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Larino.

Le domande presentate successivamente al termine di scadenza non verranno prese in considerazione.