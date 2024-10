"Educhiamo alla legalità, contro le dipendenze": saranno coinvolte anche scuole della costa

"Educhiamo alla legalità, contro le dipendente"; intervista al questore Cristiano Tatarelli

TERMOLI. Ci saranno sicuramente anche degli istituti della costa e del basso Molise, tra le 15 che l'Ufficio scolastico regionale sceglierà nel corso dell'anno didattico partito da qualche settimana per partecipare al progetto "Educhiamo alla legalità, contro le dipendenze".

La Polizia di Stato ha avviato, per l’anno scolastico 2024/2025, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, la prima edizione del progetto “Educhiamo alla legalità, contro le dipendenze”.





Si tratta di un percorso di educazione alla legalità, che verrà realizzato nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 ed è finalizzato a sensibilizzare gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado di questa provincia, in particolare, quelli del primo, del secondo e del terzo anno, sui rischi e sulle conseguenze dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.





Ieri mattina, alle ore 10.30, presso la sala Rosano della Questura la conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata l’iniziativa, alla presenza del questore Cristiano Tatarelli, del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, Rosanna Venditti, e della direttrice dell'Usr Molise, Maricetta Chimisso, nonché di padre Lino, della comunità di recupero di Toro.