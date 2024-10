Emergenza abitativa: pubblicato il bando per chiedere l'assegnazione di case popolari

TERMOLI. Dopo l’atto di indirizzo con cui la Giunta Balice ha fissati i criteri per poter partecipare al bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette ‘case popolari’), è stato pubblicato l’avviso vero e proprio, rivolto proprio ai nuclei familiari che vivono l’emergenza abitativa.

Assegnazioni che devono avvenire attraverso graduatorie generali conseguenti alla pubblicazione di bandi pubblici di concorso aggiornate con cadenza biennale.

Il bando di concorso, per la formazione della graduatoria generale degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, si riferisce a eventuali alloggi che si rendessero disponibili sul territorio comunale, non essendone previsti di nuovi.

Secondo i requisiti e le tabelle reddituali, per partecipare al bando, le famiglie dei richiedenti devono avere non solo un reddito massimo, ma anche uno minimo, e abitare in appartamenti che non risultino adeguato in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Il termine di scadenza è fissato alle 12 del 3 dicembre prossimo, con ulteriori 60 giorni di proroga per lavoratori emigrati all'estero.

L’emergenza abitativa è una delle piaghe maggiori che avversano il territorio, perché vanno a rappresentare una situazione di criticità in ambiti già economicamente fragili, oppure con esigenze familiari particolari. A questo, si aggiungono le “nuove povertà”, quelle scaturite dalla disgregazione dei nuclei.

Un elemento di preoccupazione sociale visti anche i costi degli affitti e le scelte che taluni proprietari compiono guardando alla ricettività turistica, sottraendo dal mercato delle locazioni potenziali i propri immobili.

Un ragionamento molto complesso, in una località come Termoli, ma il primo obiettivo sarebbe quello di avere un quadro aggiornato quanto più fedele possibile degli alloggi Erp che siano davvero fruibili. Esperienze che abbiamo avuto nel passato, occupandoci di alcuni casi particolare, non evidenziavano la certezza di avere un monitoraggio costante.

In questo senso, Iacp e Comune (vale per Termoli e non solo) dovrebbero entrare sempre più in sinergia.