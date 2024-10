Già oltre 50 le dimissioni protette gestite dalla Centrale operativa territoriale Asrem

Decine le dimissioni protette gestite nella prima settimana di attività del Cot Asrem

TERMOLI. Prima settimana già caratterizzata da un’attività significativa alla Centrale operativa territoriale dell’Asrem, inaugurata lunedì scorso.

Un nuovo modello organizzativo per gestire al meglio i trasferimenti dei pazienti dall’ospedale alle strutture idonee, attività portata avanti da tre infermiere, in via del Molinello e il coordinamento della responsabile, entrando in contatto con 20 presidi dislocati sul territorio, e pazienti in telemedicina e in dimissione protetta per rilevare eventuali richieste.

Oltre 50 il numero delle telefonate su altrettanti casi, dunque, questo il dato della prima settimana, l’obiettivo ora è di mettere in rete il prima possibile tutti i dati sui posti disponibili, considerando che diverse strutture sono state accreditate solo negli ultimi mesi.

Una sanità più vicina ai bisogni della cittadinanza, perché l’efficienza anche nella gestione della fine degenza non è un fattore di secondaria importanza nell’economia complessiva dell’attività garantita dall’Asrem.