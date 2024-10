Una vita trascorsa nel forno di via Polonia, addio ad Anna Battista

TERMOLI. Ultimo saluto ieri pomeriggio, alle 16, per la signora Anna Battista (vedova Caruso), di cui sono stati celebrati i funerali alla chiesa di San Timoteo.

A darne l'annuncio della scomparsa le figlie Tonia, Dina e Sara.

Termoli è da tradizione una città dove operano e hanno operato panificatori molto bravi nella loro professione, tra questi sicuramente c’è stata la signora Anna Battista, volto notissimo per anni in via Polonia, sempre accattivante con il suo sorriso verso i propri clienti, il pane che sfornava dal forno del suo locale era fragrante e morbido, dove si servivano le famose scarpelle termolesi da leccarsi i baffi.

Con la sua dipartita davvero la città ha perso un simbolo del mondo della panificazione.

La vita in un forno dà soddisfazioni, ma richiede davvero tanto sacrificio da parte di chi vi lavora.

La signora Anna mancherà a molti dei suoi abituali clienti, agli amici e tutti coloro che le hanno voluto bene aldilà del suo lavoro.

Da Termolionline il cordoglio sincero alla famiglia e in particolare alle sue figlie Tonia, Dina e Sara.