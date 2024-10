Preghiera e digiuno per la pace: la diocesi rinnova l'invito di papa Francesco

TERMOLI. La diocesi di Termoli-Larino, in comunione con tutte le Chiese in Italia, si unisce alla preghiera e al digiuno per la pace voluti da papa Francesco. Il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, raccogliendo l’appello del Santo Padre, invita tutte le comunità ad aderire alla preghiera del Rosario di oggi, domenica 6 ottobre, e a vivere la giornata di preghiera e di digiuno di lunedì 7 ottobre 2024.

Giornate che Papa Francesco ha voluto dedicare alla preghiera per la pace, l’Ufficio Liturgico Nazionale ha preparato dei materiali per l’animazione dei due momenti: alcune intenzioni di preghiera (per il 6 e il 7) e un sussidio per la recita del Santo Rosario (per il 7).

Le comunità ecclesiali si ritroveranno per invocare il dono della pace, perché “si spengano i fuochi di guerra che sconvolgono popoli e nazioni e si rinnovi in tutti la consapevolezza di una fraternità universale”. Pregheranno per “tutti i popoli oppressi dalla guerra: non perdano la speranza di un futuro di pace e con l’aiuto della diplomazia internazionale vedano sorgere nuove vie di dialogo”. E, infine, chiederanno che i governanti “non cedano alla tentazione della violenza e della sopraffazione, ma perseguano scelte per custodire la pace e far crescere il bene comune”.

La Presidenza della Cei ha invitato le Chiese in Italia a aderire all’iniziativa di preghiera e digiuno e a unirsi alla recita del Rosario: “sentiamo il peso degli orrori della guerra e delle campagne di odio che lacerano la convivenza umana in tante regioni del mondo. Con piena fiducia e filiale abbandono – si legge nel sussidio – volgiamo lo sguardo verso Maria, la Madre del Principe della Pace, perché accolga il nostro anelito di pace”.