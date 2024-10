Tunisini scelgono il nuovo Presidente della Repubblica: si vota anche a Termoli

TERMOLI. Termina oggi, alle 18, la tre giorni a disposizione dei cittadini di nazionalità tunisina che possono votare al seggio allestito al comune di Termoli, per le elezioni presidenziali dello stato magrebino.

"Libero scrutinio all'Estero", le istruzioni per l'uso, nell'ambito dell'impegno volto ad avvicinare i seggi elettorali agli elettori, permettendo loro di esercitare il diritto al voto in condizioni ottimali. L'Isie ha coordinato queste operazioni, aperte ai tunisini con carta d'identità o passaporto in corso di validità. Non è la prima volta che documentiamo il voto tunisino al Comune di Termoli.

Tre sono i candidati in corsa per il Palazzo di Cartagine, sede della presidenza della Repubblica tunisina: il presidente uscente Kais Saied; l’ex parlamentare e segretario generale del Movimento popolare, Zuhair Maghzaoui; e l’ingegnere chimico Ayachi Zammel, fondatore del movimento Azimoun.

Oggi si vota anche in Tunisia.