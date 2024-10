Da lunedì 7 ottobre cambia il percorso dell'autobus "1/", si evita via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. Richiesta a metà luglio dalla Gtm, accordata con delibera di Giunta lo scorso 29 agosto, ormai a fine periodo critico, entra in vigore domani il nuovo tragitto dell'autobus di linea urbana 1/, che collega la zona di San Pietro-Porticone-Piazza del Papa al centro.

Tante le volte negli ultimi mesi, specie d'estate, che i conducenti din transito su via Duca degli Abruzzi sono rimasti bloccati poco prima di raggiungere il capolinea di piazza Garibaldi, con corse saltate e l’inevitabile richiesta d’interventi di Polizia locale e forze dell’ordine, a causa delle soste selvagge.

Richiesta motivata così: «Viste le gravi difficoltà che gli autobus della linea 1/ incontrano nel transitare in Via Duca degli Abruzzi a causa dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta, con la presente siamo a richiederVi di modificare il percorso per raggiungere il capolinea di Piazza Garibaldi così come di seguito indicato: linea 1/ – da viale d’Italia si chiede di svoltare a destra verso Viale Trieste per poi proseguire verso via Abruzzi, via Dante e quindi Piazza Garibaldi. Il percorso attuale prevede che da viale d’Italia si svolti a sinistra su viale Trieste per poi proseguire verso via Duca deli Abruzzi e piazza Garibaldi».

Istanza che ha avuto parere positivo anche dal comando della Polizia locale. In seguito, ma la notizia è da confermare con apposito atto di Giunta, dovrebbe riguardare anche il festivo numero 5.